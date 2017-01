Na een stevig feestje, een stevig ontbijt: 9x origineel brunchen

Redactie Goesting

Zware feestnacht gehad eergisteren? Wie ook vandaag nog een dagje vakantie heeft, kan zichzelf verwennen met een stevige brunch: na een eitje, fruitsap en wat muesli draai je zo weer op volle kracht. Goesting verzamelde negen hotspots voor brunches met een ietwat speciaal kantje om te ontbijten als een keizer. Volg Goesting op Facebook voor meer culinaire tips!

ANTWERPEN • Afrikaanse schwung bij Soekmekaar

Bij Soekmekaar ziet het ontbijt er net iets exotischer uit. Spinaziepannenkoeken met honing, verse chili en vijgen bijvoorbeeld. Griekse yoghurt met fruit en gebakken zaden. Keukenprinses Lien heeft jarenlang in Kaapstad gewoond. "Mijn gerechten zijn licht en kruidig. Ook de naam Soekmekaar is Zuid-Afrikaans. Het is een term voor het samenleven na de apartheid. Hier in deze multiculturele buurt wil ik mensen samenbrengen: aan de lange toog aan het raam of rondom de keuken."

Pijlstraat 13, 2060 Antwerpen. www.soekmekaar.be.



• Vrij van allergenen bij Helti

Bij Helti word je in de watten gelegd als je last hebt van allergieën en intoleranties. Niemand begint hier te fronsen als je vraagt om een appelflap zonder suiker. Of om een brownie mét gluten, maar zonder melk. Ontbijten kan hier helemaal biologisch, onder meer met parmaham en meloen, hummus en wortelspread. Het brood en de patisserie worden dagelijks geleverd door de biologische bakkerij Zonnemeire.

Désiré Boucherystraat 4, 2800 Mechelen. www.helti.be.

Keukenprinses Lien van Soekmekaar heeft jarenlang in Kaapstad gewoond, en dat merk je aan haar kruidige gerechten.

• Panamarenko aan tafel bij Simon Says

Zeer geliefd bij locals, deze fijne brunchplek. Je kunt er ook blijven overnachten, en genieten van een verkwikkend ontbijt. Met een Britse flair - thanks to the owners - weerspiegeld in de ontbijten (marmelade, Dorset cereal), en met lokale producten. Yummy zijn de breakfastmenu's: bronze, silver, gold en platinum. Volledig gratis, en ook oogstrelend mooi, zijn de tekeningen van Panamarenko, in sierlijke gouden halen, op de appelblauwzeegroene muren.

Sluizeken 8, 9000 Gent. www.simonsays.be.



• Lekker eco bij Donza

Wie in Deinze belandt, moet beslist eens bij ontbijt-lunch-en-koffiebar Donza stoppen. "Doorgaans kunnen mensen hier van 's ochtends 8u terecht voor een verkwikkend, én uitgebreid ontbijt", aldus Stefaan Staelens, chef-kok. "We hebben een uitgebreide kaart, met wentelteefjes, eiersuggesties, toast met bonen en tomatensaus en worst, scones, yoghurt met granola. Wij bakken al ons brood zelf, van pistolets tot zuurdesem. Eind november zijn we trouwens met een minisuperette gestart, met ecologisch verantwoorde producten. Mensen kunnen bij ons bijvoorbeeld éénmalig een fles kopen die ze daarna steeds opnieuw kunnen bijvullen met olijfolie of azijn."

Oude Brugsepoort 44, 9800 Deinze. www.donza.be.

• New York op je bord bij Sanseveria

Mag het eens wat anders zijn? Bij Bagelbar Sanseveria proef je de typisch New Yorkse bagels bij de brunch. Vanaf 8 uur 's morgens kan je er proeven van een 'Harley' (met gebakken spek, avocado, peper, roerei, cream cheese en rucola), volgens uitbater Bert echt een topper, of van een 'Aimie' (met huisgemaakte granola, vers fruit, honing en cream cheese).

Predikherenstraat 11, 8000 Brugge. www.sanseveria.be.



• Healthy Kickstart bij Kaffee Renee

In het hart van de Gulden­sporen­stad vind je deze speelse, funky koffiebar. Onze favoriet? De 'Kickstart', met koffie of thee, een groene smoothie, yoghurt met vers fruit en homemade granola én een havermoutmuffin.

Lange Steenstraat 32, 8500 Kortrijk. www.kaffeerenee.be.



• Hemels interieur bij Engelenburcht

In het voormalige Sint-Angelaklooster kan je niet alleen angelisch lekker dinereren, ze hebben er ook een brunch die je zo in de culinaire zevende hemel brengt. Koffiekoekjes, verfijnde vishapjes, of misschien wel een superdeluxe dot chocomousse: wie zijn kater hier niet kan wegeten, kan dat nergens. En dan hebben we het nog niet over de allergrootste troef gehad: het sacrale interieur van de kapel waar je helemaal zen weer uit tevoorschijn komt.

Kruineikestraat 5, 3150 Haacht. www.engelenburchtmyresto.be.



• Marokkaans tafelen bij Toeareg

Mag het eens wat anders zijn dan granola, croissants of een pistolet? Bij het Marokkaanse restaurant Toeareg kan je niet alleen terecht voor pruttelende tajines als diner, maar ook voor een authentiek Marokkaans ontbijt op zaterdag. Je ontdekt er verschillende soorten Marokkaans brood of pannenkoeken en krijgt er o.a. feta, gegrilde paprika, licht pikante olijven, honing, vijgenconfituur en dolmades.

Parijsstraat 37, 3000 Leuven. www.toeareg.eu.