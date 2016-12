Ga voor dé ultieme feesttafel dankzij de tips van deze interieurexperte

Door: David Devriendt

23/12/16 - 14u00

© kos.

Van een mooie tafel alleen kan je niet eten, maar het helpt wel. Zeker tijdens de feesten! Houdt het bij jou op bij wat servetten en een wit papieren tafelkleed, dan kan je misschien wel nog een en ander bijleren van Anne-Catherine Gerets van interieurblog Clo Clo. Dit zijn haar tips en tricks voor een Pinterest perfect feesttafel.

• Begin bij het begin . De ondergrond van een tafel zet meteen de hele toon. Kies een mooi tafelkleed, liefst een stoffen, dat heeft toch iets meer présence dan een papieren tafelkleed. Ook een loper of placemats zijn een optie. Als je een heel karaktervolle tafel hebt, zet dan niets. Soms moet je het niet moeilijker maken dan het is. • Borden nemen veel plaats in op een tafel, besteed er dus genoeg aandacht aan. Ga altijd voor exemplaren met een mooi karakter. Met het Belgische merk Serax zit je altijd goed, veel sterrenchefs gebruiken het. Maar ook Ikea, Dille&Kamille, H&M Home of Zara Home hebben prachtige borden. Borden genoeg in de wereld! Wie wil, kan ook onderborden voorzien. Die hebben niet echt een praktisch nut, maar ze geven net dat ietsjes extra's aan je tafel. • Vind een bestek dat mooi contrastreert maar tegelijkertijd toch ook past bij je tafel en borden. Koperen en gouden bestekken zijn nog altijd heel erg trendy. Volg niet altijd de etiquette: het mes hoeft niet altijd rechts te liggen en een dessertlepeltje ziet er gewoon vaak raar uit boven het bord. Waarom schuif je bijvoorbeeld je bord niet eens helemaal links tegen je onderbord en leg je het bestek rechts? Lepels of dessertlepels kan je zoals in vele restaurants in een kom op tafel zetten. Wie er een nodig heeft, kan het dan zelf nemen.

Wat dacht je van handgeschreven naamkaartjes aan de servetten? © kos. Een beetje groen bij de decoratie werkt altijd. © kos.

• Een veelgestelde vraag: hoe vouw of style ik mijn servetten? Alles kan, maar mooi is het om er een naamkaartje aan te hangen met kalligrafie. Er bestaan daar aparte boeken voor met allerlei handschriften. Het geeft ook een heel persoonlijke touch. Je kan er ook stempels op zetten. Bind het naamkaartje met een touwtje jute aan de servet vast, dat zorgt voor extra textuur en structuur op tafel.



• Heel belangrijk: een beetje groen doet wonderen. Voor heel weinig geld kan je zo je tafel enorm pimpen. Als je thema 'jungle fever' is, ga dan voor tropische planten. Maar wil je het klassieker? Dan is er ook keuze genoeg. Gipskruid of eucalyptus is altijd een topper. Of ga voor planten waar pluimpjes of besjes aan hangen. Je kan groen ook als een slinger over heel de tafel leggen. Of slechts hier en daar een paar takjes. Een bloemetje in een apart vaasje maakt het groene aspect af. Al gedacht aan leuke apothekerflesjes? Origineel zijn is de boodschap!



• Nu we toch over versiering bezig zijn: valse sneeuw is altijd een winner. Het kost niet veel en geeft meteen een mooi effect. Strooi over de hele tafel.



• Als je plaats hebt op de tafel, kan je er zelfs een snijplank of een karaf op zetten. Probeer ook altijd een 'poubelle de table' te voorzien, een extra kommetje waar kippenbotjes, laurierblaadjes of ander eetafval terecht kan.



• Geniet van je mooi gedekte tafel!