Jullie succesrecepten met de feestdagen: Margot scoort altijd met aardappelgratin

Nina en Lidl

28/12/16 - 12u00

© Nina Kookt.

NINA & LIDL Wat koken jullie met Kerst? Ons NINA-kooktteam trok naar de Kerstmarkt en vroeg naar jullie succesrecepten en kooktips voor tijdens de feestdagen. Vandaag: Margot (26) woont in Deurne en is docente Engels. Ze kiest voor een simpele keuken waar goede kruiding op nummer 1 staat.

Hoe zou je je kookstijl omschrijven?

"Simpel, rechttoe rechtaan en goed gekruid."



Hoe ziet jouw kerstmenu eruit?



Voorgerecht: geitenkaaskroketjes

Hoofdgerecht: witloofgratin met hammetje en ovenaardappeltjes

Nagerecht: citroentaart met meringue



En heb je een receptje dat je graag met ons zou willen delen?

"Ik maak heel graag recepten met aardappelen. Een aardappelgratin is makkelijk en feestelijk. Ik vervang de room door een stevige bouillon, zo maak je het gerecht veel lichter."



Wat doe je met de restjes van de kerstdagen?

"Er is vaak nog wat kalkoen over. De dag erna meng ik er wat mayonaise onder en gebruik het dan als slaatje op de boterham, hmmm!"



Wat is volgens jou het beste kerstdessert ooit?

"Het ultieme kerstdessert is een klein buffetje met vanalles: zo moet ik niet kiezen."



Het succesrecept van Margot:



Wat heb je nodig:

750 g aardappelen

2,5 dl groentebouillon

handvol geraspte kaas (Emmentaler of Gruyère)

peper & zout

3 teentjes look, in fijne stukjes gesneden

verse kruiden (tijm, rozemarijn,...)



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven op 180°c. Schil de aardappelen en snijd ze in dunne plakjes.

Stap 2: Schik de aardappelen dakpansgewijs op de bodem. Strooi er een beetje look en verse kruiden over. Kruid met peper en zout.

Stap 3: Giet er enkele eetlepels bouillon over. Maak op deze manier laagjes tot alle aardappelen op zijn.

Stap 4: Strooi er tenslotte de kaas over.

Stap 5: Zet 40 minuten in de oven. Werk af met verse kruiden.