Kellogg's lanceert hipstercampagne met vreemde recepten

© Screenshot Kellogg's.

Bij het denken aan Kellogg's cornflakes krijgen wij nostalgische flashbacks naar ontbijtmomenten uit onze jeugd. Lekker als je nog op de lagere school zit, maar intussen zijn we er toch uitgegroeid. Of toch niet? Met de nieuwe campagne richt Kellogg's zich duidelijk op de jongvolwassen (hipster)generatie.

Bij Kellogg's zitten ze al even met de handen in het haar. Op het Europese vasteland vallen de verkoopscijfers nog wel mee, maar in de VS en het Verenigd Koninkrijk gaat de grafiek al even naar beneden. Niemand neemt immers nog te tijd om te ontbijten, klinkt het. En als ze het doen, laten ze de Kellogg's cornflakes links liggen: vooral jongvolwassenen kiezen liever voor een ander, gezonder alternatief. Je kan immers vraagtekens zetten bij de nutritionele waarde van de graanvlokken.



Geen ontbijt met cornflakes meer dus, en daarom gooit het merk het over een andere boeg. Als we 's ochtends geen vlokken meer eten, dan blijven er nog heel wat andere momenten over om Kellogg's-producten te incorporeren. Als snack in bad bijvoorbeeld, als je thuiskomt van het sporten of als dessertje bij het tv-kijken.



Avocado met cornflakes

Het resultaat is een campagne in het VK die zich duidelijk focust op de jongvolwassen generatie, die het graag gezond en wat hipster heeft. Kellogg's ontwikkelde dan ook een heleboel recepten met de originele cornflakes die soms toch ietwat vreemd zijn. Ze worden steevast vergezeld door de ietwat bedenkelijke hashtag #becauseyum.



Avocado en feta op toast? Daar kan zeker nog een laagje cornflakes overheen, vindt Kellogg's. En bij dat ijsje met banaan passen de graanvlokken ook perfect. Lekkere ideeën of te gek voor woorden? Oordeel vooral zelf: