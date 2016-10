Zo pof je tamme kastanjes in de oven of in de pan

Door: ND

16/10/16 - 17u30

© thinkstock.

Net terug van een verkwikkende herfstwandeling met een zak vol tamme kastanjes? Die smaken nog lekkerder als je ze even poft in een pan of in de oven. Zo ga je te werk voor de perfecte gepofte kastanje.

1. In de oven - Verwarm de oven voor op 220°.



- Kerf met een scherp mes een kruis in de schil van elke kastanje. Zorg ervoor dat je ook in de vrucht zelf snijdt, zodat de stoom tijdens het poffen ontsnapt en de schil openbreekt.



- Leg de kastanjes op een met bakpapier bedekte bakplaat, met de kruisjes naar boven gericht.



- Bak zo'n 10 à 20 minuten, tot ze beginnen te 'poffen'. Laat afkoelen en verwijder de schil.



TIP. Je kan in plaats van een kruis ook een ronde insnede rondom de hele kastanje maken. Zo pelt de vrucht nog makkelijker als ze uit de oven komt. Lees ook Kastanjes zoeken dit weekend? Lees dit eerst

2. In de pan - Kerf net zoals bij de bereidingswijze in de oven met een scherp mes een kruis of cirkel in de schil van de kastanjes.



- Smelt boter in een ruime pan waar alle kastanjes in passen. Reken op 10 gram boter per 250 gram kastanjes.



- Zet op een middelhoog vuur en laat 20 minuten liggen tot ze beginnen poffen. Haal uit de pan en laat afkoelen.