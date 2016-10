Waarom je je niet moet schamen om huiswijn te bestellen op restaurant

Door:

We moeten het jullie niet vertellen: een fles wijn op restaurant is behoorlijk prijzig, dus de keuze voor de huiswijn is dan een budgetvriendelijke oplossing. Vind je het gênant om zo openlijk voor de goedkoopste optie te kiezen? Een wijnexpert en restaurantcriticus leggen uit waarom dat niet nodig is. "Dure wijn drink je thuis, op restaurant drink je huiswijn," klinkt hun credo.

De Britse culinair recensent Jay Rayner heeft het niet zo begrepen op dure wijnkaarten op restaurant, zo vertelt hij aan de Britse krant Metro. "Ik weiger om mij te laten intimideren door de wijnkaart op restaurant. Die dure wijnen irriteren mij mateloos. Ik ging eens eten in een restaurant waar de prijzen op de wijnkaart opliepen tot meer dan 3000 euro per fles. Ik vroeg aan de ober of hij me een fles pinot noir kon bezorgen van onder de 55 euro."



Geen schaamte nodig

Rayner verklaart dat de ober hem bekeek 'als een stuk uitschot' en beweerde dat hij geen wijnen had in die prijscategorie. Uiteindelijk kreeg hij na aandringen toch een fles van 54 euro. "Als een wijnkaart je irriteert, kies dan gewoon de goedkoopste en trek je er niks van aan. Drink huiswijn op restaurant, en hou de dure wijn voor thuis." Hij voegt er nog aan toe dat hij zelf niet altijd de goedkoopste wijn neemt, maar vindt dat we er ons absoluut niet over moeten schamen. Lees ook Wijnfontein open voor publiek in Italië: 24/7 gratis wijn!

