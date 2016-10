Zo maak je pasta met kaas en ham met minder calorieën

Door: redactie

Kouder weer doet ons terugrijpen naar comfort food, zoals warme ovenschotels met kaas. Véél kaas, als het even kan. Jammer dat die winterkilo's er dan ook weer sneller dan gewild bij komen. Dat hoeft nochtans niet zo te zijn, met deze gezonde versie van macaroni met ham en kaas bijvoorbeeld. En nog meer goed nieuws: er komt avocado bij kijken.

Het smeuïge en romige van een perfecte macaroni met kaassaus, hoe krijg je dat zonder een caloriebom van kaas en boter? De romige textuur van onze favoriete avocado schiet te hulp. Deze pasta is daardoor niet alleen voedzamer door de gezonde stoffen in avocado, je bespaart ook wat op calorieën door geitenkaas te gebruiken. Zonder in te boeten aan smaak, dat spreekt voor zich. Zo maak je het:



Ingrediënten (voor 4 porties)

- 2 kopjes volkoren macaroni, gekookt

- 1 theelepel kokosolie

- 1 eetlepel amandelbloem

- 1/8 theelepel zout

- 2 rijpe avocado's

- 1 citroen, uitgeperst

- 1 teentje knoflook, fijngesneden

- 1/4 kop geitenkaas

- 1/4 theelepel chilivlokken

- 1 eetlepel basilicum, fijngehakt

- 1/4 kop magere melk

- 1/4 kop mozzarella in stukjes

- (eventueel gekookte ham in reepjes, voor de vleesliefhebbers)



Zo maak je het



1. Kook de macaroni beetgaar in licht gezouten water.



2. Verwarm de oven voor op 180°.



3. Zet een pan op een middelmatig vuur en smelt de kokosolie. Rooster de amandelbloem tot hij bruin en knisperig is en haal van het vuur.



4. Pureer (eventueel in een keukenmachine) de avocado met het limoensap, de look, geitenkaas, chilipeper, basilicum en de melk. Zorg voor een homogene massa. Wie wil kan optioneel reepjes gekookte ham toevoegen.



5. Verdeel de massa over de macaroni in een ovenschotel en meng goed door elkaar. Leg er mozzarella over en de amandelbloem. Bak 7 à 8 minuten in de oven tot de kaas is gesmolten.