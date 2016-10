Danira is dol op spaghetti & 5 andere BV's over hun guilty pleasure

Door: redactie

14/10/16 - 14u00 Bron: NINA

video Van dieet tot vreetbui, van glutenvrije bordjes tot vettige goestingskes: zes bekende vrouwen vertellen deze week in NINA over hun haat-liefderelatie met eten. Voor de fotoshoot poseerden ze met hun favoriete gerecht voor de cameralens. Zo ging het er achter de schermen aan toe.

"Ik wist dat ik zwanger was, nadat ik bij McDonald's gestopt ben voor een hamburger," biecht Véronique Leysen op in NINA deze week. Danira Boukhriss verklaart haar liefde voor de spaghetti bolognese, terwijl Katrin Kerkhofs net op zoek gaat naar frietjes in Italië, omdat ze de pasta beu is. Ook topatlete Cynthia Bolingo en fotomodel Lauren Versnick verklappen met welk voedsel ze hun lijf in vorm houden, en Hilde De Baerdemaeker houdt een overtuigend pleidooi voor gezonde voeding.



Voor de fotoshoot mochten de zes knappe dames met hun favoriete voedsel op de foto. Dat moet moeilijk geweest zijn om er af te blijven... Het hele interview met de zes dames lees je morgen in NINA, de bijlage bij Het Laatste Nieuws.