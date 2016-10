Jeroen Meus maakt stoofpot van zeewolf met mosselen

Door: redactie

Recept Zeewolf is een stevige witte vis die zich prima leent voor een stoofpotje. Paprika's, courgettes, venkel, tomaten - meer heb je niet nodig voor een royale ratatouille. En bij die zuiderse vakantieherinneringen passen mosselen natuurlijk perfect.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 1 kg mosselen

• 1 ui

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• 2 eetlepels tomatenpuree (geconcentreerd)

• snuifje gerookt paprikapoeder

• snuifje Provençaalse kruiden

• 200 ml witte wijn

• 1 gele paprika

• 1 rode paprika

• 1/2 venkel

• 1/2 courgette

• 6 tomaten

• 200 g ontpitte zwarte olijven

• 2 koffielepels harissa

• 600 g filets (of moten) van zeewolf (4 stuks)

• 1/2 bosje lente-uitjes

• 1 citroen

• 1/2 zuurdesembrood (ongesneden)



Bereidingstijd:

50 minuten



Bereidingswijze:

Spoel de mosselen in koud water.



Pel en halveer de ui. Snijd hem in dunne halve ringen. Pel de knoflook en plet tot pulp.



Verwarm een flinke scheut olijfolie in een hoge pan. Stoof de uien aan met de knoflook.



Doe er de tomatenpuree bij en laat even meebakken, dan wordt de puree zachter van smaak en minder zuur. Kruid met gerookt paprikapoeder en Provençaalse kruiden.



Doe de mosselen in de pan en giet er de witte wijn bij. Kook ze rustig onder deksel.



Schil intussen de paprika's met een dunschiller en verwijder de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes.



Snijd de venkel en de courgette in blokjes.



Schep de mosselen met een schuimspaan uit de pan en houd ze apart.



Doe de blokjes paprika, venkel en courgette bij de mosseljus en laat ze rustig onder deksel in de jus garen. Snijd de tomaten in blokjes. Doe ze bij de andere groenten en laat ze mee stoven.



Doe de olijven bij de groenten en voeg er een paar toefjes harissa aan toe, voor extra pit. Roer.



Leg de visfilets in de saus, zet het deksel op de pan en laat 30 seconden op een hoog vuur garen. Zet het vuur daarna zachter en laat nog zo'n 5 tot 7 minuten garen, afhankelijk van de dikte.



Zet de ovengrill op. Scheur het zuurdesembrood in stukken. Besprenkel de kruimkant met wat olijfolie en plaats onder de grill, tot de kruimkant kleurt.



Voeg de mosselen aan de vis toe, en laat ze nog even kort warmen.



Schep de vis voorzichtig uit de pot, zodat de filets niet uit elkaar vallen, en geef genoeg van de jus mee. Strooi er wat gesnipperde lente-uitjes over en geef er de gegrilde stukken brood bij.



Tip:

Als je het niet prettig vindt om je vingers vuil te maken tijdens het eten, kan je de mosselen na het garen uit de schelp halen, en ze zo nog even laten opwarmen in de stoofpot.