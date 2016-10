Ikea komt met vegetarisch alternatief voor hotdogs

Door: redactie

11/10/16 - 17u45

© Ikea.

Jezelf ook al eens laten verleiden tot zo'n hotdog voor een halve euro aan de uitgang van Ikea? De winkelketen komt nu ook met een vegetarisch alternatief voor deze snelle snack na je aankopen.

Vegetarische balletjes in plaats van de klassieke köttbullar waren er al in het restaurant van de Zweedse meubelketen. Maar wie voor de snelle meeneemhap in de bistro gaat na het winkelen, moest zich voorlopig beroepen op een hotdog.



Vanaf 24 oktober komt de meubelwinkel met een vegetarisch alternatief voor 0,70 euro, dat bestaat uit een eetbaar bakje gemaakt uit tortilladeeg met pilafrijst, vegetarische balletjes en paprikasaus. Daarnaast breidt het voedingsaanbod van de winkel ook uit met biologische koffie, gezonde tussendoortjes met noten en biologische, seizoensgebonden soepen. De bedoeling van deze nieuwigheden is volgens het bedrijf om de nadruk op duurzaamheid te leggen.