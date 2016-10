Dit is de makkelijkste manier om een butternut te snijden

Door: ND

11/10/16 - 19u00 Bron: The Huffington Post

Eén van de heerlijkste herfstgroenten is wat ons betreft de butternut of flespompoen, die helaas bekend staat om zijn onhandelbare karakter. Hoe begin je eraan om zo'n ding te schillen en vervolgens ook in blokjes te snijden? Met deze tips & tricks lukt dat zonder problemen.

Het geheim van een makkelijk gepelde butternut pompoen? Dat laat zich "microgolfoven" noemen. Een paar minuutjes in dat magische apparaat en je pompoen is meteen veel makkelijker van zijn schil ontdaan. Zo ga je concreet en stap voor stap te werk:



1. Prik met een vork gaatjes in de schil van de pompoen, over het hele oppervlak. Die gaatjes zorgen ervoor dat er stoom kan ontsnappen, zodat de vrucht niet zal ontploffen in de microgolfoven.



2. Snij een "hoedje" van de boven- en onderkant van de pompoen.



3. Leg op een bord in de microgolf en laat 3 à 5 minuten draaien, afhankelijk van de grootte van de vrucht.



4. Laat de pompoen even afkoelen en verwijder dan de schil met een dunschiller, wat nu verbazend makkelijk gaat.



5. Snij de flespompoen in de helft en haal de zaadjes eruit.



6. Snij in kleine blokjes en maak vervolgens klaar zoals je wil. Simpeler kan niet!