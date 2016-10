Kweekzalm stuk minder gezond dan we dachten

Door: redactie

Kweekzalm is niet meer zo gezond als vijf jaar geleden. De hoeveelheid omega-3 blijkt te zijn gehalveerd. Oorzaak: de vissen krijgen ander voer.

Geen paniek, nog altijd zit zalm bomvol omega-3. Dat zijn onverzadigde vetzuren die de hersenontwikkeling zouden bevorderen en helpen tegen een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en reuma.



Twee porties per week

Maar het percentage gezonde vetten in de vis loopt in rap tempo terug, hebben wetenschappers van de Universiteit van Sterling ontdekt. ,,Vijf jaar geleden bevatte een portie zalm nog 3,5 gram omega-3, wat geldt als de wekelijkse aanbevolen hoeveelheid. Dat is de helft minder geworden,'' zegt hoogleraar Douglas Tocher in Britse media. ,,Om voldoende gezonde vetzuren binnen te krijgen moeten mensen dus niet één, maar twee porties vis per week eten.''



Plantaardige voeding in kwekerijen

De oorzaak van de afname van de hoeveelheid omega-3 ligt in de viskwekerijen, aldus de wetenschappers van de Schotse universiteit. Vijf jaar geleden bestond tachtig procent van het voer dat de kweekzalmen kregen uit ansjovis en andere in het wild gevangen vissen met veel omega-3. Die vetuzuren hopen zich vervolgens weer op in de zalm.



Maar om overbevissing in de oceanen tegen te gaan, veranderden de viskwekers het dieet van de zalmen. Het voer bestaat voor nog maar 20 procent uit vis, de rest is plantaardig voedsel.



Makreel en haring

Meer zalm eten legt een nog grotere druk op de kwekerijen. De afgelopen jaren is de vraag naar kweekzalm wereldwijd al explosief gestegen.

Veel alternatieven zijn er niet. Alleen makreel bevat meer omega-3 vetzuren dan zalm maar die vis kan niet worden gekweekt. In minder hoge concentraties is omega-3 te vinden in spinazie, tofu, noten, lijnzaad en haring.