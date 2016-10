In deze Europese landen drinken ze het meeste koffie

Door: redactie

7/10/16 - 11u00 Bron: Cyprus Mail

© thinkstock.

Een kopje koffie in de ochtend is een universele gewoonte, maar waar wordt er het meest vloeibare cafeïne naar binnen gegoten in Europa? Verbazend genoeg staat niet Italië op de eerste plaats, maar prijken twee Scandinavische landen bovenaan de top 10.

Nergens is koffie zo populair als in Finland, waar de gemiddelde inwoner 1.310 kopjes per jaar drinkt - meer dan drieënhalve kopjes per dag. Dat blijkt uit resultaten van een recent onderzoek van Statista Consumer Market Outlook. Behalve de Finnen lusten ook de Zweden wel graag een warm kopje troost, met een jaarlijkse consumptie van 1.070 cups. Misschien zit de fika er voor iets tussen, de dagelijkse bewuste koffiepauze die in Zweden tot de dagelijkse routine behoort?



Maar ook onze Noorderburen zijn fervente koffiedrinkers. Zij veroveren een derde plaats in de top 10 van grootste koffiedrinken in Europa, met 1.004 kopjes per jaar. Ze laten de Belgen ver achter zich, die nergens in de top 10 te bespeuren vallen. Zo ziet de volledige lijst eruit.