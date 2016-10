Ellen Kegels lanceert Fair Food en kookboek

Door: Eva Van Driessche

Interview Van Fair Fashion naar Fair Food. Voor de jonge onderneemster Ellen Kegels is het niet zo'n gekke stap. Je kent haar misschien al van haar succesvolle modelabel LN Knits dat de zachtste breisels uitbrengt van baby alpacawol uit Peru. Vandaag lanceert ze een kookboek én superfood-assortiment dat op dezelfde eerlijke manier in Peru geteeld wordt.

Van fashion naar food © Juan Wyns. "Eigenlijk ben ik de hypes altijd nét ietsje voor", lacht Ellen. "Ik breide al op mijn vijftiende mutsen toen niemand dat nog hip vond. Op mijn twintigste had ik een eigen moestuin, toen ook niet meteen iets dat mijn leeftijdsgenoeten al interesseerde. Zo ging het ook met superfoods. Door mijn knitwear label reis ik al regelmatig naar Peru. Ik hou van alles in het land, de natuur, de mensen, het eten. In Peru eten ze al jarenlang met de superfoods die nu hier bekend beginnen worden. Ik schotelde mijn vrienden dus al quinoa voor toen ze nog geen idee hadden wat ze aten. Ik vond het al meteen een gat in de markt hier. Elke keer bracht ik hele ladingen quinoa en maca mee van mijn reizen, omdat het hier zo moeilijk te vinden was. Maar er toen een business mee beginnen? Dat was te vroeg. Ik had het ook druk genoeg met LN Knits." Lees ook Hoe een hobby uitgroeide tot het favoriete merk van BV's

Mee met de hype "Ik besef goed dat ik nu mee op de hype zit die rond superfoods bestaat. Maar is dat noodzakelijk iets slechts? Ik werk voor dit project samen met Solid International, een ngo die knowhow uit het bedrijfsleven doorgeeft aan kansarmen wereldwijd. Vandaag spitst de organisatie zich toe op de verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Ayacucho, Peru. We geven daar al zo'n 300 vrouwen werk met LN Knits, nu komt daar het Fair Food-project bij. Solid International zag hoe de vraag naar quinoa enzo hier begon te stijgen, het leek het juiste moment om daar mee aan de slag te gaan. Hoe meer we dus van de hype kunnen genieten en hoe meer we verkopen, des te meer mensen zetten we in Peru eerlijk aan het werk. Ik krijg soms het verwijt dat ik wel een erg commerciële insteek heb, maar kijk, ik schaam me daar niet voor. Ik run een business en mijn succes betekent succes voor die projecten in Peru. We beginnen ook nu weer klein, maar natuurlijk hoop ik dat het ook groeit." © Joshua D'hondt.

De kracht van gezonde voeding "Toen ik als zelfstandige startte pleegde ik roofbouw op mijn lichaam. Ik sliep weinig, overleefde op koffie en junkfood. Daar zag ik na een tijdje de sporen van. Ik kreeg huidproblemen, mijn cyclus liep helemaal onregelmatig, ik had constant buikpijn en voelde de energie wegsijpelen. Ik was 7 kg lichter dan nu, maar voelde me verschrikkelijk. Geïnspireerd door mijn zus die gezonder ging eten om mama te kunnen worden, heb ik mijn hele lichaam onder de loep genomen. Ik ben dingen beginnen schrappen om te zien wat voor effect het op me had: suiker, tarwe, soja...en ik nam 1 eetlepel maca per dag door een smoothie of muesli. De effecten waren voor mij wonderbaarlijk. Voor het eerst in jaren heb ik een regelmatige cyclus, mijn libido is aangewakkerd, mijn huid is weer helder. Ik volg nu geen dieet - allesbehalve want met mijn levensstijl heb ik wel wat energie nodig - maar een nieuwe levensstijl. Maca vind ik echt super! 1 keer per maand moet je een weekje zonder doen, om je lichaam te laten ontwennen, maar ik kijk daar nooit naar uit."

Duurzaam en eerlijk © Juan Wyns. "Superfoods hebben een slechte reputatie gekregen. Zoals dat met alles gaat waarvan de vraag stijgt. De economie volgt en soms niet op de juiste manier. Je kan het nu overal krijgen, ook soms aan heel lage prijzen. Maar iemand betaalt daar wel de prijs voor. Ik wil bewijzen dat het ook op een ecologische en eerlijke manier kan. De boeren waar wij mee samenwerken telen deze producten met respect voor de natuur, ze hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Ze zien in dat het nodig is om het project schaalbaar te maken. Peru is enorm! Er kan nog veel meer ingevoerd worden, maar we zullen het altijd aan eerlijke prijzen doen, zonder het land uit te putten."

Een kookboek én Fair Foods "Ik post al jaren wat ik zelf graag kook op mijn social media, maar of ik dan ook zelf een kookboek kon maken? Daar heb ik toch even goed over moeten nadenken. Pas toen de link met het goede doel in Peru er was zag ik het zitten. Dan klopte het plaatje plots weer."



Naast het boek, voert Ellen samen met Solid en Quitho nu vier superfoods in:

- Maca: vitaliserende wortel die goed is voor spieropbouw en ook helpt bij vermoeidheid en concentratiestoornissen.

- Quinoa: een glutenvrij zaad bomvol proteïnen.

- Cañihua: een klein zaad dat nog meer voedingswaarde bevat dan grote broer Quinoa.

- Kiwicha pops: gepofte amaranth, die je kan gebruiken als glutenvrij paneermeel.



Je kan de producten in een box met het boek kopen (49 euro) of los in natuurwinkels.

Recept: chia maca amandelkoekjes © Juan Wyns. Dit heb je nodig:

1 ei

185 gr amandelpoeder

1/2 tl bakpoeder

2 el chiazaadjes

2 el kokosbloesemsuiker

1 tl vanille-extract

1 tl macapoeder

3 el kokosolie

snuifje zeezout



Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en meng tot een gladde massa. Rol balletjes van het deeg en druk ze lichtjes plat. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze 15 minuten in de oven tot ze mooi bruin zijn. Laat afkoelen.