Chorizo in paella & 6 andere klassieke gerechten die we verkeerd klaarmaken

Gisteren kreeg chef-kok Jamie Oliver kritiek over zich heen omdat hij in een klassieke Spaanse paëlla stukjes chorizo verwerkte. Heiligschennis, zo vonden enkele beledigde Spanjaarden. Maar wist je bijvoorbeeld dat we strikt genomen ook geen kip in een Caesar salade mogen verwerken? 7 "klassiekers" die we waarschijnlijk al altijd verkeerd klaarmaken.

2. Caesar salad Een salade met kip? Dat bestempelen we al snel als een Caesar salad. Het originele recept van Caesar Cardini in de jaren 20 van de vorige eeuw bestond nochtans alleen uit Romeinse salade, croutons, Parmezaanse kaas, citroensap, olijfolie, ei, Worcestershire saus, ansjovis, look en zwarte peper. De kip is er pas later bij gekomen en is niet meer weggegaan. Pinterest

3. Carbonara Nog een klassieker die gevoelig ligt bij Italianen, is de pasta carbonara. Eerder dit jaar ging een Franse video viraal in Italië van een "vreselijke" heruitvinding van de pasta carbonara. Daarin werd de pasta gekookt in dezelfde sauspan als de spekjes, nog voor de ui, room en het ei werd toegevoegd. "Jullie hebben de Mona Lisa al, laat de carbonara met rust," klonkt het toen. Het Italiaanse recept wordt gemaakt met spaghetti, spek, eieren, Pecorino kaas en verse peper. Italianen beweren dat de Franse versie alles verkeerd doet, van de ingrediënten tot de bereidingswijze. Pinterest

4. Salade Niçoise Deze salade mogen de Fransen dan weer met recht en rede hun culinair erfgoed noemen. Maar ook over wat er in dit type salade hoort, zijn de meningen verdeeld. Sommigen beweren dat er zeker groene boontjes en aardappelen in moeten, terwijl anderen dan weer zeggen dat tomaten en ansjovis de basis vormen. The Daily Meal legde zijn oor te luister bij een inwoner van Nice, die dit als antwoord gaf: "Een salade Niçoise bevat geen groene bonen, aardappelen of andere gekookte groenten. Als je een echte salade Niçoise wil, dan heb je tomaten nodig, komkommer, artisjok, groene pepers, ui, basilicum, look, hardgekookte eieren, ansjovis, zwarte olijven, olijfolie, zout en peper." Pinterest

5. Griekse salade Met salade doen we gewoon vrolijk ons eigen zin, zo blijkt ook uit het originele recept van een Griekse salade. Daar vind je namelijk geen sla in terug. Een klassieke Griekse salade bestaat uit tomaat, komkommer, feta, ui, oregano, olijven en olijfolie (geen dressing). Als je er toch een groen blaadje salade aan toevoegt, is het strikt genomen geen Griekse salade meer. Pinterest

6. Taco Maak je zelf taco's thuis of ga je ze eten in je favoriete Mexicaanse restaurant, dan krijg je waarschijnlijk een soort zachte pannenkoek met een vulling van vlees, groenten en een saus. In Mexico is een taco hard en blijven de zijkanten vanzelf rechtop staan. Guacamole en zure room zijn klassieke Mexicaanse toppings. © thinkstock.