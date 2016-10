Jeroen Meus maakt durum met kip en oosters sausje

Door: redactie

Recept Een goedgevulde durumrol is perfect als stevige snack of als snelle lunch. Fastfood, maar wel vol lekkers, met gebakken kipreepjes, veel verse groenten en een pittig oosters sausje. Rol de durums gerust zo dun of dik als je zelf lekker vindt.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 3 eetlepels mayonaise

• 1 eetlepel ketchup

• 1/2 eetlepel zoete chilisaus

• 1/2 theelepel tandoorikruiden (kruidenmix)

• 1/2 theelepel currypoeder

• toefje harissa

• enkele takjes verse dragon

• 1/4 ijsbergsla

• 1 tomaat

• 1/4 rode ui

• 1/8 wittekool

• 1/2 komkommer

• 2 kipfilets

• olijfolie

• kipkruiden

• 2 tortillavellen (wrap)



Bereidingstijd:

35 minuten



Bereidingswijze:

Meng de mayonaise, de ketchup, de zoete chilisaus, de tandoorikruiden, het currypoeder en een toefje harissa.



Pluk de blaadjes dragon van de takjes en snijd ze fijn. Meng de dragon onder de saus. Zet koel.



Spoel de ijsbergsla. Verwijder het taaie hart en snijd de sla in heel fijne reepjes.



Snijd de tomaat in 12 tot 15 fijne schijfjes.



Snijd de rode ui in flinterdunne halve ringen.



Was de witte kool en rasp fijn.



Snijd de komkommer in schijfjes en dan in fijne reepjes.



Verwijder het taaie witte vliesje dat eventueel nog aan de kippenfilets zit, en snijd de filets overlangs in dunne lapjes. Probeer 3 lapjes uit een filet te halen.



Snijd de lapjes vervolgens in reepjes.



Verhit een ruime braadpan met een beetje olijfolie op een stevig vuur.



Bak de reepjes kip goudbruin. Kruid het vlees met kipkruiden. Zout is niet meer nodig; kipkruiden bevatten al zout.



Verwarm de oven voor op 180 °C.



Leg de tortillavellen een minuut in de hete oven; laat ze niet te lang liggen, dan kan je ze niet meer mooi oprollen.



Smeer een laagje saus op elk tortillavel.



Blijf een centimeter van de rand weg, anders drupt de saus straks uit je durum.



Leg in het midden een flinke strook rauwkost. Schep er een portie gebakken kip op en rol de durum strak op. Snijd elke durum in tweeën.



Vouw eventueel aluminiumfolie of huishoudfolie rond het onderste deel van de durum, zodat het niet begint te lekken.



Tip:

Doe niet te veel kippenreepjes in één keer in de pan, dan gaan ze sudderen in plaats van krokant te bakken. Verdeel ze liever over twee bakbeurten.