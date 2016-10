Pittige kebab van Jeroen Meus

Door: redactie

12/10/16 - 17u30

© Verne.

Recept Ken je alleen maar de afhaalkebab? Die snelle hap maak je probleemloos zelf, het recept is allereenvoudigst: pittig gekruid gehakt, een frisse yoghurtdressing en een flinke portie rauwkost. Maak de kebabs 'kant-en-klaar', of zet alle kommetjes op de salontafel en laat iedereen zijn eigen kebab à la carte samenstellen.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 400 g gemengd gehakt (rund-varken)

• 2 koffielepels rode currypasta

• 2 koffielepels gemberpasta ('minced ginger')

• scheutje olijfolie

• 1 teentje look

• 4 eetlepels mayonaise

• 3 eetlepels yoghurt (natuur)

• currypoeder

• 1/8 wittekool

• 1 dikke wortel

• 1 komkommer

• halve rode ui

• 4 pitabroodjes

• opgelegde zoete groene pepers (in azijn)

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

30 minuten



Bereidingswijze:

Doe het gemengd gehakt in een schaal en voeg wat rode currypasta toe.



Schep er een beetje gemberpasta bij en meng.



Verhit een scheutje olijfolie in een braadpan op een matig vuur. Bak het gehakt goudbruin. Roer niet continu; laat het vlees in onregelmatige stukken bakken.



Pel voor de saus de look en plet de teen tot pulp. Meng met wat mayonaise en yoghurt. Kruid met peper van de molen, een beetje zout en een flinke snuif currypoeder. Roer de curry-looksaus en proef of de smaken goed zitten.



Verwarm de oven voor op 160 °C.



Was de wittekool en rasp fijn. Schil en rasp de wortel.



Verdeel de komkommer in vier gelijke stukken. Snijd elk stuk in schijfjes en dan in fijne reepjes.



Pel de rode ui en snijd hem in flinterdunne halve ringen.



Warm de pitabroodjes een minuut (tenzij anders aangegeven op de verpakking) in de oven of in de broodrooster.



Snijd het topje van de broodjes, duw elk broodje voorzichtig open en vul het.



Smeer op de bodem een laagje curry-looksaus, en leg daarop een laag gehakt. Werk af met flink wat groenten.



Lepel er nog wat saus over.



Eet er wat opgelegde groene pepertjes bij.



Tip:

Voorzichtig met de rode curry, de ene soort is al pikanter dan de andere. Begin met een beetje, proef en voeg dan eventueel nog toe.