Homemade bitterballen van Jeroen Meus

11/10/16 - 17u30

Recept Voor bitterballen - die kleine, ronde versie van de vleeskroket - heb je soepvlees nodig. Een ideaal excuus om eerst een krachtige vleesbouillon te trekken; het is nu toch volop soeptijd. Maak er meteen een flinke hoeveelheid, en vries de rest in. Er komen nog genoeg momenten waarop een portie homemade bitterballen meer dan welkom is.

Voor 4 personen (+ portie om in te vriezen):

• 600 g soepvlees met been, gegaard in bouillon

• 7 g gelatine (2 blaadjes)

• 60 g boter

• 80 g bloem

• 5 dl bouillon

• scheutje Oxo

• neutrale olie (arachide- of zonnebloem)

• 2 kopjes bloem

• 1 kopje maïzena

• 2 eieren

• 200 g paneermeel

• scherpe mosterd en peper



Bereidingstijd:

80 minuten (+ 1,5 uur afkoelen)



Bereidingswijze:

Bereid een flinke portie runderbouillon met soepvlees.



Vries een deel van de bouillon in, of maak er soep van.



Houd een halve liter over, voor de bitterballen.



Pluk het vlees zo fijn mogelijk van het been en hak het met een mes nog verder fijn.



Laat de gelatineblaadjes weken in koud water, tot ze slap zijn. Reken op een kwartiertje.



Smelt de boter op een matig vuur en roer er de bloem door, tot een korrelig deegje. Laat de roux even drogen tot de bloemsmaak eruit is, en je een koekjes- of biscuitgeur ruikt.



Zorg dat hij niet begint te kleuren!



Giet er de bouillon bij en roer tot een dikke, gladde saus. Voeg er een scheutje Oxo aan toe voor extra smaak.



Knijp de blaadjes gelatine uit, en meng ze onder de saus.



Voeg er het fijngehakte vlees aan toe en kruid flink met peper.



Vet een ovenschaal in met neutrale olie en giet er de vleespasta in uit. Leg er een vel huishoudfolie op en druk aan, zodat er geen vel op de pasta komt.



Laat minstens 1,5 uur afkoelen en opstijven in de koelkast.



Meng twee delen bloem met een deel maïzena in een kom. Klop de eieren los in een tweede kom. Doe het paneermeel in een derde kom.



Verwarm de friteuse voor op 180 °C.



Snijd de opgesteven vleespasta in blokjes van ongeveer 3 centimeter, en rol er balletjes van. Haal ze eerst door de bloem, dan door de eieren en ten slotte door het paneermeel.



Frituur de bitterballen in 3 tot 4 minuten goudbruin. Test er één uit, en snijd hem open; de vulling moet lopend en heet zijn.



Leg niet te veel bitterballen in één keer in de friteuse; reken op maximaal 6 stuks per keer. Laat ze uitlekken op keukenpapier.



Serveer met een potje scherpe mosterd.