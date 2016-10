Dit is de guilt-free pleasure van Jonas Van Geel

Jonas Van Geel kan niet van de guilt-free koekjes afblijven. © Kos.

Net zoals komiek Jonas Van Geel dol is op fairtrade chocoladekoekjes, raken steeds meer Belgen verslingerd aan onder meer eerlijke koffie en bananen. De gemiddelde Belg spendeerde in 2015 ongeveer 12,15 euro aan fairtradeproducten. Maar dat cijfer zal in 2016 waarschijnlijk stijgen, aangezien we steeds regelmatiger fair trade kopen, zo blijkt uit een recente rondvraag.

Opvallend: wie fairtrade koopt, is daar erg tevreden over (91%), dat blijkt uit cijfers van een enquête in opdracht van TDC Belgen en fair trade 2016. Ondanks het feit dat we steeds vaker naar de herkomst van onze voeding kijken, blijft het aanbod beperkt in de supermarkten: minder dan 1% van het totale assortiment is eerlijk. De populairste fairtrade producten zijn bananen, dan volgt koffie en de derde plaats is voor cacao.



Vandaag gaat de Week van de Fair Trade van start. Daarom roepen bekende Vlamingen op om onze guilt-free pleasures te delen via social media. Niet alleen Jonas Van Geel, maar ook Pieter Embrechts roept consumenten op om fairetrade producten te kopen en zo boeren in het zuiden uit de armoede te helpen. Zo hebben ze meer geld om te investeren in een mens- en milieuvriendelijke productie. Dit is niet alleen goed nieuws voor de boer zelf, maar ook voor het klimaat.