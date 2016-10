Glenn Verhasselt is 'Eerste Kok van België 2017'

Door: redactie

De 25-jarige Verhasselt is chef van het restaurant Sir Kwinten in het Vlaams-Brabantse Lennik. Hij haalde het in de finale van Jean-Jacques Danthine (chef van Brussels restaurant La Meilleure Jeunesse), Bart Hoornaert (sous-chef van La Durée in Izegem), Lukas Moonens (sous-chef Bistro Margaux in Sint-Martens-Bodegem), Anthony Stoop (eigenaar van Pigas in Sint-Niklaas en ook chef van restaurant Likoké in Les Vans).



Verhasselt verzilvert zijn derde opeenvolgende selectie. Er moest onder meer gekookt worden met Europese kreeft, een runder-zesrib en als toetje een chocoladessert. Jean-Baptiste Thomaes was dit jaar voorzitter van de jury. Provoost Peter Goossens stelde de technische jury samen.



Voor het eerst werd ook een 'Eerste Maître d'hôtel verkozen. Ief Vanhonnacker, een West-Vlaamse docent Sommelier die zijn opleiding genoot aan Hotelschool Ter Groene Poorte, haalde het in een finale met vier. Hij haalde dankzij een perfecte service van Paul-Henri Cuvelier (eigenaar van restaurant Paul de Pierre in Maarkedal), Jérôme Heller (maître d'hôtel-sommelier van restaurant Le Sélys - Crowne Plaza in Luik), Sofie Taelman (zaalverantwoordelijke van restaurant Marcus in Deerlijk).