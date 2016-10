Dé Zweedse balletjes met veenbessen, in een recept van Jeroen Meus

Door: redactie

5/10/16 - 12u00

© Verne.

Recept Sinds IKEA in België is neergestreken, kennen we allemaal de fameuze köttbullar of Zweedse balletjes met veenbessen, roomsaus en puree. Maar je hoeft niet altijd naar de meubelzaak te rijden, om ze te kunnen eten; je kunt ze net zo goed zelf maken. Kies voor wildgehakt, en verse veenbessen, dat maakt het nog lekkerder.

Jeroen Meus © Verne.

Hoofdgerecht voor 4 personen:

• 70 g suiker

• 300 g verse veenbessen

• 400 g wildgehakt (bv. hert en everzwijn)

• 100 g gemengd gehakt

• 2 sjalotten

• boter

• 1 theelepel gemalen 'allspice berry' (of een gelijkaardig mengsel)

• 1 ei

• 50 g paneermeel

• 1 l groente- of vleesbouillon

• cognac

• 1 dl room

• peper van de molen



Voor de aardappelpure:

• 800 g aardappelen (kruimige)

• 40 g boter

• 1 ei

• 1 scheutje melk

• zout



Bereidingstijd:

70 minuten



Bereidingswijze:

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water.



Strooi de suiker over de veenbessen. Roer af en toe, tot de suiker is opgelost.



Doe het wildgehakt en gemengd gehakt in een kom.



Pel de sjalotten en snipper ze in piepkleine stukjes.



Verhit een klontje boter in een braadpan op een matig vuur. Stoof er de sjalot in. Schep de glazige stukjes sjalot vervolgens bij het gehakt.



Strooi het 'allspice berry' poeder bij het gehakt en voeg ook het ei toe. Meng.



Voeg tussendoor wat paneermeel toe. Strooi er niet alles in een keer bij; elke gehaktmengeling is anders.



Kruid het gehakt (indien nodig) met verse peper en zout.



Warm een portie vlees- of groentebouillon op. Hierin gaar je straks de balletjes. Heb je geen bouillon in huis, neem dan water met een bouillonblokje.



Rol balletjes van 2 tot 3 centimeter groot. Verzamel ze op een bord. Breng de bouillon aan de kook.



Drop de balletjes in de hete bouillon en laat ze garen. Reken op 4 tot 5 minuten. Zodra ze bovendrijven, zijn ze voldoende gaar.



Zet een braadpan op een stevig vuur. Smelt er een klontje boter in. Schep de balletjes uit de bouillon, laat ze afdruppen op keukenpapier en bak ze in 3 minuten. Roer af en toe tot ze egaal goudbruin gekorst zijn.



Schep de balletjes uit de pan. Giet een flinke scheut cognac in de pan en zet er de vlam in. Kijk uit bij het flamberen: zet de dampkap uit en houd kinderen weg.



Roer de aanbaksels los en schenk er de room bij. Kruid de saus met wat peper van de molen. Giet ondertussen de aardappelen af en draai ze door de passe-vite; zo krijg je een fluweelzachte puree.



Houd de puree warm. Voeg boter en een ei toe, wat melk en een beetje zout. Proef.



Verwarm de balletjes nog even kort mee in de pan met de cognacsaus.



Schep Zweedse balletjes, cognacroomsaus en koude veenbessen op, en geef er een flinke portie puree bij.



Tip:

Wildgehakt is wat droger dan we gewend zijn. Voeg er een deel gemengd gehakt aan toe, om het smeuïger te maken. Je rolt er ook makkelijker balletjes van.