Truffelrisotto van Jeroen Meus

Door: redactie

4/10/16 - 18u00

© Verne.

Recept De Italianen zijn de meesters van de risotto. Wanneer ze eens écht luxueus gaan, raspen ze er zwarte of witte truffel over. Voor mijn versie hoef je niet zo'n peperdure verse truffel in huis te halen; met een veel betaalbaarder potje truffelpasta maak je ook al een geweldige herfstrisotto.

Jeroen Meus © Verne.

Voorgerecht voor 4 personen:

• 6 pollepels groentebouillon

• 2 uien

• 1 teentje look

• olijfolie

• 3 pollepels risottorijst

• 1 dl witte wijn

• handvol hazelnoten

• 2 eetlepels mascarpone

• 60 g Parmezaanse kaas (blok)

• 2 eetlepels truffelpasta

• paar takjes platte peterselie

• peper van de molen



Bereidingstijd:

30 minuten



Bereidingswijze:

Verwarm de groentebouillon.



Snipper de uien fijn en plet de look.



Zet een ruime kookpot met een scheut olijfolie op een matig vuur.



Stoof er roerend de uien en de look in; laat de uien niet kleuren!



Giet er de risottorijst bij en roer, tot de rijst glazig is. Reken op maximaal 100 g risottorijst voor 4 personen als voorgerecht en 150 g als hoofdgerecht.



Blus met witte wijn, en laat de wijn uitdampen.



Giet er de bouillon bij (voor risotto geldt altijd: 1/3 rijst, 2/3 bouillon), zet het deksel op de pot en laat de rijst garen op een zacht vuur. Roer niet. Reken op 18 tot 20 minuten, afhankelijk van het soort rijst.



Controleer regelmatig; zodra de rijst al het vocht heeft geabsorbeerd, is hij klaar. Roer pas dan om. Rasp de hazelnoten in fijne plakjes.



Meng 1 tot 2 eetlepels mascarpone (of een klontje boter) onder de rijst, rasp er de Parmezaanse kaas bij en roer. Kruid met wat peper van de molen.



Meng er de truffelpasta onder, strooi er de hazelnoten en wat blaadjes platte peterselie over, en zet de pan op tafel.



Tip:

Ook lekker met wat blokjes aardpeer of reepjes boschampignons.