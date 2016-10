Jeroen Meus maakt soep van boschampignons met krokante pancetta

Door: redactie

Recept Je hebt champignonsoep en je hebt boschampignonsoep, de verfijnde versie ervan. Met gedroogd eekhoorntjesbrood (de bekende 'cèpes') geef je je basisbouillon al een heel intense smaak; de verse boschampignons doen de rest. Een paar stukjes krokant gebakken pancetta maken het helemaal af.

Voorgerecht voor 4 personen:

• 2 l groentebouillon

• 25 g gedroogd eekhoorntjesbrood (cèpes)

• 3 uien

• 2 teentjes look

• klontje boter

• 500 g boschampignons (mengeling)

• 1 grote aardappel (loskokend)

• 4 blaadjes laurier

• 4 takjes tijm

• 1 takje rozemarijn

• 6 dunne plakjes pancetta

• paar takjes verse kervel

• peper van de molen

• grof zout (bv. fleur de sel)



Bereidingstijd:

50 minuten



Bereidingswijze:

Breng de groentebouillon aan de kook.



Strooi er het gedroogde eekhoorntjesbrood in en haal de pot van het vuur. Laat de paddenstoelen rustig hun smaak afgeven.



Snipper de gepelde uien grof en kneus de look.



Smelt een klontje boter in een soepketel of een grote stoofpot op een matig vuur. Stoof de uien en de look in de bruisende boter. Laat ze een beetje bakken en kleuren.



Snijd de boschampignons in schijfjes; houd een royaal handvol champignons opzij, voor de afwerking. Stoof de schijfjes mee met de uien en de look; ze mogen wat kleuren.



Snijd de geschilde aardappel in grove stukken. Doe ze bij de champignons.



Bind de laurierblaadjes, takjes tijm en rozemarijn bijeen met een touwtje en laat meestoven.



Zeef het gedroogde eekhoorntjesbrood uit de bouillon en giet de bouillon over de gestoofde groenten.



Laat de soep 30 minuten pruttelen op een zacht vuur.



Zet de grill op.



Leg een bakmatje (of bakpapier) op een ovenplaat.



Schik er de plakjes pancetta op.



Schuif onder de grill, tot de plakjes krokant zijn; reken op 8 à 10 minuten.



Bak ondertussen het handvol champignons voor de afwerking 3 à 4 minuten in een klontje boter. Laat ze uitlekken op een keukenpapier of in een zeefje, en bak ze dan een tweede keer kort. Op die manier spelen ze hun meeste vocht kwijt, en is de smaak intenser.



Laat de krokante pancetta uitlekken op keukenpapier.



Verwijder de kruidentuil. Mix de paddenstoelensoep glad.



Proef en voeg naar smaak versgemalen peper en wat zout toe.



Breek de krokante pancetta in grove stukken en schik ze bovenop de soep. Strooi er een flinke eetlepel gebakken champignons over, en wat blaadjes kervel.