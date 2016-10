Belg Dries Botty bij zes beste barmannen ter wereld

Door: redactie

3/10/16 - 16u00

Antwerpenaar Dries Botty mocht zichzelf sinds juni al de "beste bartender van België" noemen, maar op de World Class Bartender of the Year-wedstrijd vorige week klom hij nog een trapje hoger: de barman eindigde in de top 6 van de beste bartenders ter wereld op de grote finalewedstrijd in Miami. Het was de Franse Jennifer Le Nechet die met de hoofdprijs ging lopen, meteen de eerste vrouw die de titel in de wacht sleept.

Van 26 tot 29 september vond de Diageo World Class Global Final plaats in Miami, 's werelds grootste en meest gewaardeerde bartendercompetitie met meer dan 50 barmannen van over de hele wereld. Tijdens deze dagen komen de besten ter wereld samen om te strijden om de internationale titel Bartender of the Year 2016.



Wereldwijd hebben bijna 10.000 bartenders zich ingeschreven voor de wedstrijd, waarbij er uiteindelijk 56 werden geselecteerd om hun land te vertegenwoordigen tijdens de finale in Miami. Onze eigenste Dries Botty uit Antwerpen schopte het niet alleen tot in de finale, hij bleef ook over bij de laatste zes finalisten. In de laatste proef - cocktails maken - was het de Franse Jennifer Le Nechet die won. Zij is de eerst vrouw die de titel 'beste bartender ter wereld' op haar naam kan schrijven.



De Antwerpse Dries Botty is bartender bij The Dirty Rabitt en Smokey Jo's Garage in Antwerpen.