Veggie cheeseburger met Jeroens burgersaus

Door: redactie

2/10/16 - 12u00

© Verne.

Recept Een burger van krokant gebakken aubergine en ui met een plak kaas: wat een oppepper voor een doordeweekse dag! En nog vegetarisch ook. Maak de saus op voorhand, dat spaart tijd.

© Verne.

Voor 4 personen (+ extra veel saus):

• 1 aubergine

• 1 grote ui

• 2 eieren

• neutrale olie (bv. arachideof druivenpitolie)

• 100 g bloem

• snuifje paprikapoeder

• 100 g paneermeel

• 4 sneetjes belegen kaas

• halve krop ijsbergsla

• 1 tomaat

• 1 grote zoetzure augurk

• 4 hamburgerbroodjes



Voor de burgersaus:

• 2 eierdooiers

• 1 eetlepel scherpe mosterd

• dragonazijn

• 1¿2 teentje look

• 2 dl neutrale olie

• 1 grote zoetzure augurk

• 1,5 eetlepel ketchup

• handvol kant-en-klare gebakken uitjes ('Bicky uitjes')

• snuifje cayennepeper

• snuifje gerookt paprikapoeder

• peper van de molen

• zout



Extra materiaal:

• satéprikkers



Bereidingstijd:

60 minuten



Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 160 °C.



Snijd de aubergine in dikke, schuine plakken ter grootte van het broodje.



Pel de ui en snijd hem in dikke plakken. Wrijf ze in met olie.



Klop de eieren los met een scheutje olie, voor het paneren.



Doe de bloem in een tweede schaal; kruid ze met versgemalen peper, zout en paprikapoeder. Vul ook een derde schaal met paneermeel.



Haal de plakken aubergine eerst door de bloem, dan door het ei en ten slotte door het paneermeel.



Laat een grillpan gloeiend heet worden. Verhit een tweede, grote pan met 1 tot 2 cm olie, op een hoog vuur.



Bak de uien aan beide kanten in de grillpan. Leg ze op een bakplaat met bakpapier of een bakmatje.



Bak de aubergines aan beide kanten goudbruin in de pan met olie. Leg ze ook op de bakplaat.



Gaar de uien en aubergines 20 tot 30 minuten in de oven.



Haal ze uit de oven, verdeel de kaas over de groenteplakken en zet ze opnieuw in de oven tot de kaas gesmolten is. Maak ondertussen de saus.



Doe de dooiers in een maatbeker met de mosterd, een scheutje lauw water (tegen het schiften) en een scheut dragon azijn.



Pel de look, snipper hem fijn en voeg toe. Mix, en giet er de olie in een fijn straaltje bij. Ga af en toe op en neer met de mixer.



Snijd de augurk grof. Doe hem bij de mayonaise, samen met de ketchup - dat maakt de saus wat cocktailachtig - en de krokante uitjes, en mix opnieuw.



Kruid met een mespuntje cayennepeper en een snuif gerookt paprikapoeder. Proef. De saus mag spicy zijn!



Snipper de ijsbergsla. Spoel en laat de blaadjes uitlekken in een vergiet. Snijd de tomaat en de augurk in plakjes.



Snijd de broodjes doormidden en rooster de helften in de broodrooster (of in de oven).



Smeer een laagje saus op de bodem van een broodje. Leg er een plak ui met kaas, een plak tomaat en wat ijsbergsla op. Druppel er saus over en leg er een plak aubergine met kaas bovenop. Eindig met een paar plakjes zoetzure augurk.



Smeer de binnenkant van het 'deksel' van je broodje in met saus en sluit de burger. Steek er een satéprikker door zodat alles goed blijft zitten. En dan: mond open!



Smaakt naar meer? In de shop van Het Laatste Nieuws kan je het kookboek van Jeroen Meus kopen.