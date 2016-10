Jeroen Meus maakt volkorencapellini met groene groenten en hamblokjes

Door: redactie

1/10/16 - 17u30

Recept Met flink wat groene groenten en knapperige gebakken blokjes ham als toemaatje is deze volkorencapellini echte powerpasta. En omdat smeuïg lekker is, gaat er nog een frisgroene pesto van erwtjes doorheen. Mijn eigen snelle, simpele versie van pasta verde.

Voor 4 personen (+ zeker nog een restje voor 's anderendaags):

• 500 g (diepvries)erwten

• snuifje bicarbonaat (eventueel)

• 300 g fijne groene boontjes

• 1 broccoli

• 60 g pijnboompitten

• 1 teentje look

• 100 g Parmezaanse kaas (blok)

• olijfolie

• 1¿2 citroen

• 400 g gekookte ham (dikke plak, ong. 1 centimeter dik)

• 1 ui

• 400 g volkoren capellini

• 5 takjes dragon

• 1¿4 bosje platte peterselie

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

35 minuten



Bereidingswijze:

Breng een ruime pot water aan de kook. Voeg er eventueel een snuif bicarbonaat aan toe, zo houden de groene groenten hun frisse kleur.



Kook de erwten beetgaar. Reken op 3 minuten voor verse erwten, 5 tot 10 minuten voor diepgevroren. Schep ze uit het water. Giet het water niet weg, er komen nog meer groenten aan. Zet ze opzij.



Verwijder het steelstukje van de groene boontjes en kook ze in 6 tot 8 minuten beetgaar. Schep ze uit het kookvocht en laat ze even schrikken onder koud water.



Maak de broccoli schoon, verdeel in gelijke roosjes en kook ze in 3 minuten beetgaar. Spoel kort onder koud water.



Doe de pijnboompitten in de hakmolen samen met een gepelde teen look, blokjes Parmezaanse kaas, de helft van de erwten en een flinke scheut olijfolie.



Mix en proef.



Voeg een scheutje citroensap, een snuifje zout en versgemalen peper toe en mix kort, tot een gladde pesto.



Haal het zwoerd van de ham en snijd het vlees in dobbelstenen.



Pel de ui en snipper fijn.



Verhit olijfolie in een ruime stoofpot op een matig vuur.



Bak de hamblokjes kort en krachtig en voeg de snippers ui toe. Laat ze even stoven en schep er de boontjes en de roosjes broccoli bij, en de resterende helft van de erwten.



Roer om en laat nog even kort stoven op een zacht vuur.



Breng een pot water aan de kook en voeg een snuif zout toe. Kook de pasta beetgaar; let op, capellini is snel gaar.



Schep de pasta bij de groentemengeling. Voeg een kopje van het kookvocht toe, voor een mooi glanzend effect, en (een deel van) de erwtenpesto. Meng alles zorgvuldig.



Spoel de takjes dragon en platte peterselie, snipper ze fijn en strooi ze over de pasta.



Geef er een kommetje parmezaanschilfers bij.



De overschot van de pesto kan je de dag nadien op een toastje smeren of als hapje serveren met wat stukjes ham.



