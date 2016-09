Jeroen Meus maaakt kippengehaktballen, stoemp met savooikool en speksaus

Door: redactie

Recept Een geweldige herfststoemp, maar ook geen al te hevige. Want de gehaktballen zijn deze keer van licht kippengehakt. Daar mag een stevige saus bij, met spekjes en champignons. En wat is er beter in de herfst dan een savooikool, om stoemp mee te maken?

Ingrediënten voor 4 personen (12 tot 15 gehaktballen):

• 1¿2 savooikool

• 800 g (kruimige) aardappelen

• 1 kg kippengehakt

• 1 ei

• 50 g paneermeel

• enkele takjes platte peterselie

• 200 g gerookt spek (dikke plak)

• boter

• 1 sjalot

• 200 g Parijse champignons

• 2 eetlepels compote of confituur van veenbessen (of aalbessen)

• 1 eetlepel graanmosterd

• 2 dl kippenbouillon

• 1 eetlepel bloem

• nootmuskaat

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

40 minuten



Bereidingswijze:

Haal de buitenste bladeren van de savooikool weg. Pluk de compactere, lichtgroene bladeren los en spoel ze.



Laat de koolbladeren uitlekken, rol ze op en snijd ze in grove repen.



Schil de aardappelen en kook ze gaar in water met een snuif zout.



Voeg na 10 minuten de repen savooikool toe en kook ze beetgaar, samen met de aardappelen. Giet af en laat uitlekken. Doe ze weer in de pot en houd warm.



Bereid ondertussen de gehaktballen.



Meng het kippengehakt met het ei en het paneermeel.



Meng zorgvuldig en proef. Voeg naar smaak zout en versgemalen peper toe.



Spoel de peterselie, pluk de blaadjes los, snipper ze en roer ze door het gehakt.



Breng een grote pot gezouten water aan de kook.



Maak je handen nat en rol ballen van zo'n 5 centimeter diameter.



Leg ze in het rustig kokende water en gaar ze in ongeveer 5 minuten (of stoom ze in de stoomoven). Haal de pot van het vuur en laat het vlees nog 10 minuten in het water liggen. Laat ze daarna uitlekken op een keukenhanddoek.



Haal het zwoerd van het spek en snijd het in reepjes van een halve centimeter.



Smelt een klontje boter in de stoofpot en bak het spek goudbruin. Roer regelmatig.



Pel intussen een sjalot, halveer ze en snijd ze in fijne reepjes. Laat ze meestoven.



Maak de champignons schoon, snijd ze in kwartjes en voeg ook toe.



Zet het vuur zachter en roer regelmatig. Bak de champignons rustig.



Voeg de compote van veenbessen en de graanmosterd toe, en giet er de kippenbouillon bij. Roer.



Meng 1 eetlepel zachte boter met een eetlepel bloem en kneed ze met je vingers tot een egaal mengsel. Voeg een klein klontje toe aan de saus en roer met de garde. Ga zo door tot de saus licht gebonden is. Proef en kruid met peper; zout is in principe niet nodig, het spek is al zout.



Roer een klontje boter onder de gekookte aardappelen met de savooikool.



Stamp ze kort met de pureestamper; er moeten nog brokken in de stoemp zitten. Kruid met een snuifje zout. Rasp er flink wat nootmuskaat bij.



Smelt een klontje boter in een braadpan op een matig vuur en bak er de gehaktballen in, tot ze een goudbruin korstje hebben.



Vul de borden met flink wat stoemp, gehaktballen en lepel er de saus langs.



Tip:

Droog de gehaktballen na het koken goed af; als ze nog wat vochtig zijn, kan de boter in de pan spatten, wanneer je ze bakt.



