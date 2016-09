Zo kreeg Jeroen Meus 4.000 'carré confituurkes' verspreid over Vlaanderen

Door: redactie

30/09/16 - 14u55

video Gisteren lanceerde Jeroen Meus na twee jaar eindelijk zijn langverwachte nieuwe Dagelijkse Kost kookboek, een feestelijke gebeurtenis waarvoor hij heel Vlaanderen trakteerde op 4.000 'carré confituurkes'. Jeroen was van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat druk in de weer om de operatie "Carré Général" in goede banen te leiden - en natuurlijk over zijn boek te praten. Benieuwd hoe zijn dag eruit zag? Dat zie je in deze video.