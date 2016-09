Jeroen Meus lanceert nieuw kookboek, in primeur een eerste recept

Door: redactie

29/09/16 - 19u00

© Verne.

Recept Het heeft twee jaar moeten rijpen, maar het nieuwe kookboek van Jeroen Meus is er. 100 recepten die allemaal draaien rond koken met gezond verstand. Genieten zonder schuldgevoelens. NINA deelt graag al vier receptjes, vanaf vandaag elke dag op nina.be.

Zeebaars op z'n zuiders in de oven

© Verne.

Deze mediterraanse vis vraagt heel weinig werk en is ideaal voor als je eens wat minder tijd hebt! De groenten, aardappelen en zeebaars gaan gewoon in één schaal de oven in, en ondertussen heb jij tijd zat om te aperitieven. Tot je de zomerse geur van oregano begint te ruiken.



Ingrediënten voor 4 personen:

• 1 sjalot

• 2 teentjes look

• 1¿2 venkel (of 1 kleine)

• 3 tomaten

• 1 dikke wortel

• 1 à 2 dl olijfolie

• 600 g kleine aardappeltjes (vastkokende)

• 150 g artisjokharten (in olie)

• 50 g kappertjes

• 100 g kleine ontpitte olijven

• 3 takjes rozemarijn

• 5 takjes verse oregano of marjolein

• 2 zeebaarzen (400 tot 600 g/stuk, schoongemaakt en ontschubd)

• peper van de molen

• (grof) zout



Bereidingstijd:

45 minuten



Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 °C.



Pel de sjalot en snipper hem grof. Kneus de gepelde tenen look, zodat ze straks hun smaak maximaal kunnen afgeven.



Snijd de venkel in grove stukken; verwijder het taaie hart en snijd de rest in reepjes.



Snijd de tomaten in kwartjes. Schil de wortel, snijd hem overlangs in vieren, en doe de balkjes dan in kleine blokjes.



Zet een braadslede op je fornuis. Stook er een matig vuur onder en giet er een flinke bodem olijfolie in. Wees niet zuinig, de tomaten verliezen straks hun vocht in de olijfolie, wat meteen je saus vormt.



Was de aardappelen maar schil ze niet. Snijd ze doormidden.



Strooi de snippers sjalot, de tenen look, de venkel, de tomaat en de wortel in de braadslede en verdeel er de aardappelen over.



Laat de groenten stoven en roer af en toe; de hitte zit namelijk vooral in het midden. Kruid met versgemalen peper en een snuifje grof zout.



Snijd de artisjokharten in grote stukken en verdeel ze over de groenten. Strooi er de kappertjes en de olijven tussen.



Leg er de takjes rozemarijn en oregano bij. Meng al kort, zodat de groenten een laagje olie hebben.



'Trim' de staart en de vinnen van de zeebaarzen, zodat ze gemakkelijker in de braadslede passen. Schik de vissen op de gestoofde groenten, en kruid ze met versgemalen peper en grof zout.



Zet de braadslede 15 minuten in de hete oven.



Zet op het einde nog even de grill op, en laat het vel van de vis in ongeveer 3 minuten kleuren en krokant worden.