Gebruik je Instagramfoto om iemand van de hongersnood te redden

28/09/16 - 13u00 Bron: Refinery29 Door: Timon Van Mechelen

© unsplash.

Je ouders hebben je waarschijnlijk ook wel eens gevraagd dankbaar te zijn voor het eten dat je elke dag eet, omdat niet iedereen zich dagelijks een bord eten kan veroorloven? Hongersnood is nog altijd de wereld niet uit, zelfs in de Verenigde staten is de situatie dramatisch. Daarom lanceert Land O'Lakes een campagne, waar ook jij je steentje aan kunt bijdragen.