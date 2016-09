Goeiemorgen! Een nieuwe koffietrend om vrolijk van te worden

Het wordt steeds donkerder en kouder buiten. En dat maakt het opstaan er niet makkelijker op. Voor wie moeite had om deze morgen de wekker niet naar de andere kant van de kamer te meppen: van deze hemelse combinatie kikker je ongetwijfeld op.

Het hoorntje roept vergeten vakantieherrineringen op en brengt weer wat zomer in ons leven, terwijl de dosis cafeïne die vroege ochtenden een stuk draaglijker maakt.



Wie zo'n koffie in een hoorntje wil, moet er (voorlopig) wel een trip naar Zuid-Afrika voor over hebben. In Johannesburg is dit namelijk hét drankje van The Grind Coffee Company: een smakelijke latte in een hoorntje dat met chocolade gevuld is. Maar zoals we weten waaien de leukste trends toch altijd tot bij ons. En zeg nu zelf, beter dan dit wordt het toch niet?