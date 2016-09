Gat in de markt? Met deze set maak je zelf koffiecapsules

Door:

27/09/16 - 19u30 Door: Nina Dillen

© Hema.

Heb je jezelf eindelijk een rib uit je lijf gespaard om zo'n dure (n)espressomachine te kopen, dan is het helaas nog niet voorbij met het plunderen van je bankrekening. De capsules voor in zo'n koffiemachine zijn namelijk ook best prijzig. Maar daar heeft Hema iets op gevonden. Voor de DIY-ers onder ons is er nu een starterskit om zelf capsules te maken, die je vult met de koffie die je lekker vindt.