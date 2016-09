Daarom voelen je tanden raar aan na het eten van spinazie

© thinkstock.

Popeye probeert ons al jaren te overtuigen dat spinazie gezond én lekker is, maar hij vertelde er nooit bij dat je na het eten van spinazie ook stroeve en ruwe tanden krijgt. Dit weekend had ik het zelf nog voor, dus zocht ik uit hoe dat eigenlijk komt.

Op het internet lees ik dat veel mensen het rare gevoel na het eten van spinazie steken op de aanwezigheid van ijzer in de groente. Maar dat blijkt mits wat research niet te kloppen. De schuldige is namelijk het bestanddeel oxaalzuur. Dat organische zuur zit onder andere ook in bonen, bessen en noten, maar in spinazie is de dosis veel hoger. Per 100 gram bevat spinazie zo'n 0,6 gram oxaalzuur.



Vroeger werd spinazie gebruikt als laxeermiddel, omdat oxaalzuur (in hoge dosis) laxerend werkt. Maar het zuur ontrekt ook calcium aan je tandglazuur, waardoor je tanden stroef gaan aanvoelen. Schadelijk is dat niet voor je tanden, de voordelen van het eten van spinazie wegen dan ook op, alleen is het natuurlijk wel vervelend. Je tanden meteen na het eten poetsen is helaas niet ideaal, omdat je tanden moeten bekomen van de zuurtegraad. Wacht daarom minstens een halfuur.



Kun je dan niets doen aan het ruwe tandgevoel? Gelukkig wel. Door producten toe te voegen die veel kalk bevatten, denk melk of room, kun je het zuur aan de kalk binden, waardoor het gedeactiveerd wordt. Daarom wordt spinazie vaak 'a la crème' gemaakt bijvoorbeeld.