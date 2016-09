Jeroen Meus maakt sint-jakobsnoten met een crème van bloemkool

Door: redactie

Recept Sint-jakobsnoten staan voor chic, maar in een voorgerechtje blijven ze wel perfect betaalbaar. Maak er een prachtige groene crème van bloemkool en spinazie bij, en serveer met tagliatelle. Niemand die dit nog budgeteten durft te noemen.

Voorgerecht voor 4 personen:

• 300 g verse spinazie

• 1/2 bloemkool

• 1 bakje veldsla

• 2 sjalotten

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• 50 g cashewnoten

• 100 g Grana Padano

• 4 'nestjes' tagliatelle (totaal circa 100 g)

• klontje boter

• 12 (diepgevroren) sint-jakobsnoten

• 1/2 citroen

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

60 minuten



Bereidingswijze:

Spoel voor de crème de spinazie en laat uitlekken in een vergiet.



Snijd de bloemkool in kleine stukken. Was de veldsla en laat uitlekken in een vergiet.



Pel en snipper de sjalotten en de knoflook.



Verhit een scheut olijfolie in een kookpot en fruit de sjalotten.



Voeg er de knoflook aan toe.



Doe er de bloemkool bij en laat even stoven. Doe een scheutje water in de kookpot en laat onder deksel garen op een zacht vuur.



Haal het deksel van de kookpot en laat al het water verdampen.



De bloemkool moet zacht zijn.



Schep de spinazie bij de bloemkool en meng. Voeg er de helft van de veldsla aan toe. Laat de blaadjes even mee smelten.



Rooster de cashewnoten kort in een pan met een likje olijfolie.



Mix ze in de hakmolen.



Snijd de Grana Padano in stukken en doe hem bij de noten. Mix.



Doe er de groenten bij en mix tot een gladde crème. Proef en kruid bij met peper en zout.



Breng een grote kom licht gezouten water aan de kook en kook de 'nestjes' pasta al dente volgens de gebruiksaanwijzing.



Verhit ondertussen een klontje boter met een scheutje olijfolie in een pan.



Dep de sint-jakobsnoten heel goed droog.



Bak ze aan één kant. Kruid met versgemalen peper en zout.



Haal de pan van het vuur en draai de noten om. Ze garen verder in de hete pan.



Giet de pasta af.



Meng de crème met de pasta.



Schik de pasta op de borden en leg er de sint-jakobsnoten bij.



Druppel er wat citroensap overheen en werk af met wat blaadjes veldsla en een likje olijfolie.