Culinair fenomeen Donna Hay over gezond eten zonder regeltjes "Ik kan gewoon niet schrappen, dat ligt me niet."

30/09/16 - 10u29

© Donna Hay.

interview Donna Hay begon als culinair journaliste, maar deed dat zo goed dat ze nu aan het hoofd staat van een miljoenenbusiness met twee eigen magazines, een keukenlijn, televisieprogramma's en kookboeken die telkens de bestsellerlijsten halen. In haar nieuwste boek geeft ze haar kijk op de huidige trend van 'gezond eten' en die is behoorlijk nuchter.

Je leven in balans © Donna Hay. Ik hou er niet van om iets te schrappen. No gluten, no sugar, nu fun! (lacht) Donna Hay houdt van eten, dus schrappen staat niet in haar woordenboek. We lunchen met haar in de prachtige B&B Villa Nicola in Amsterdam voor de lancering van haar nieuwe boek. Het keukenteam heeft heerlijke gerechten uit haar boek klaargemaakt die zij met veel liefde voor de hele tafel opschept. En ze schept meteen ruime porties in tegenstelling tot andere 'gezonde' events waar je het soms met een lepelhapje en drie blauwe bessen moet stellen. En dan zien we ook de chocoladetaart klaarstaan als dessert. Heerlijk!



Het nieuwste boek 'Life in Balance' staat vol met gezonde gerechten: groene groenten, slimme granen en een goed stukje vlees. Eindigen doet ze zoals altijd met een paar heerlijke desserts. "Ik hou nu eenmaal van bakken en eten als verwennerij. Dat hoeft ook helemaal niet slecht te zijn voor je gezondheid. Ik weet wel dat op social media de gezondheidstrends alomtegenwoordig zijn. Maar superfoods zijn voor mij vooral vers gekookte maaltijden. Als iedereen al eens vaker zelf in de keuken zou staan en met liefde maaltijden zou bereiden, dan eten we vanzelf al een stuk gezonder. Door zelf te koken weet je precies wat er in een taart of pasta zit, waardoor je het bewust én met veel smaak zal opeten. Zo vind je volgens mij balans, niet door strenge regeltjes te volgen."

Gezond eten betekent voor haar dus niet dat je zaken gaat elimineren uit je dieet. Je voegt gewoon gezonde ingrediënten toe. "Ik hou er niet van om iets te schrappen. No gluten, no sugar, nu fun! (lacht)" Lees ook Julie Baekelandt (C-Jules) beste vrouwelijke chef in België

Brownies in de brooddoos en spitsuur koken Mijn zoon verkocht mijn brownies stiekem door op de speelplaats. © WPG. Donna is zelf een werkende mama met twee zonen, die fijn van haar kookkunsten mee genieten. Maar dat het niet simpel is om elke dag vers te koken geeft ze grif toe.

"Ik heb het geluk dat ik alweer voorbij the frantic stage ben, mijn zonen doen hun huiswerk terwijl ik kook, ze hebben geen constante zorg meer nodig. In die eerste jaren deed ik het zoals alle mama's, vermoed ik, in het weekend een grotere voorraad koken en veel invriezen. Ik bakte dan iets lekkers op zondag zodat we er tot woensdag van konden smullen."



En als je mama Donna Hay is, dan mag je er wel zeker van zijn dat wat ze bakt op zondag iets heel erg lekkers is. Dat levert een paar grappige anecdotes op:

"Ik geef mijn zonen wel eens iets lekkers mee in hun brooddoos. Op een dag viel het me op dat één van hen steeds meer voor de lunch begon te vragen. ik dacht nog, hij groeit, hij zal veel honger hebben. Tot een leerkracht me belde om te melden dat mijn zoon mijn brownies doorverkocht op de speelplaats."



"Of er was die andere keer waarop mijn zoon straf kreeg in de Franse les. 'Morgen moet ik voor de hele klas gebak meebrengen', vertelde hij me. Ik vroeg me af waarom hij niet gewoon strafstudie kreeg. 'Tja, mijn leerkracht weet ook wel dat jij Donna Hay bent natuurlijk!' "

Social media en foodbloggers Wij hebben altijd beseft toen we met het magazine startten dat het meer moest zijn dan papier: wij stonden er én online én op social media én met video. © Donna Hay. Via Instagram en blogs is het tegenwoordig veel makkelijker geworden om je passie voor koken om te buigen tot een job. Bloggers brengen ook kookboeken uit en hebben soms massa's volgers op social media. Wat denkt de businessvrouw Donna Hay daarover?



"Ik heb de indruk dat wij in Australië op dat vlak al een stuk verder staan. Hier heeft de media vooral nog stress over het verliezen van lezers en surfers aan blogs en digitale magazines. Bij ons is dat alweer voorbij. De adverteerders zijn teruggekomen, de lezers gingen nooit weg. Wij hebben altijd beseft toen we met het magazine startten dat het meer moest zijn dan papier: wij stonden er én online én op social media én met video. En het moest gewoon supergoed zijn. De bloggers die het echt goed doen en die iets te vertellen hebben, die zijn gebleven. De anderen verdwijnen gewoon vanzelf weer."