Zo lang kun je een geopende fles wijn bewaren

© shutterstock.

Met dit prachtige zomerweertje worden de flessen rosé en witte wijn 's avonds weer massaal bovengehaald om te ontspannen met vrienden of alleen in je zetel. Vaak raakt de fles(sen) echter niet volledig leeggedronken, want er moet natuurlijk gewerkt worden de dag erna. Maar hoe lang blijft die wijn eigenlijk goed na het openen van de fles?

Volgens vinoloog Evelijn van Vindict is er een verschil tussen de houdbaarheidsdatum van rode, witte en rosé wijn. Aan ELLE Eten legt ze uit dat wanneer je een fles ontkurkt er zuurstof bij de wijn komt waardoor die gaat oxideren. "Die oxidatie heeft een sterke invloed op de smaak, kleur en geur van wijn, en bij sommige wijnsoorten treedt dit proces sneller in werking", aldus van Vindict aan ELLE Eten.



Witte & rosé wijn

Volgens de vinoloog is witte en rosé wijn toch echt het lekkerst wanneer je de fles net geopend hebt. Een dag na opening is de smaak vaak al minder sterk. Een wijn met hoge zuren blijft gemiddeld wel langer goed, net als een zoete wijn (dankzij de suikers). Langer dan vijf dagen bewaar je een geopend flesje witte of rosé wijn sowieso niet. Belangrijk is ook dat je de fles altijd bewaart in de koelkast met een kurk of stop op.



Rode wijn

Een rode wijn kun je meestal iets langer bijhouden, als je de fles ook in de koelkast bewaart met een stop op, of in een kamer die kouder is dan 21 graden. Hoe meer tannines en zuren, hoe langer de geopende wijn lekker zal blijven. Denk daarbij aan 3-5 dagen, daarna zal de wijn nog wel drinkbaar zijn, maar vaak een stuk flauwer zijn van smaak.