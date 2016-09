Ontvries jij je eten op de gezondste en lekkerste manier?

Door: redactie

13/09/16 - 12u32

Worsten voor op de barbecue uit de diepvriezer gehaald? Ze ontvriezen doe je best niet in de koelkast. En al helemaal niet in de microgolf. © thinkstock.

Nog gauw een worst, biefstuk of hamburgers uit de diepvriezer gehaald om vanavond op de laatste barbecue van de zomer te gooien? Ben je zeker dat je je voeding wel op de juiste manier laat ontvriezen? Of doe je dat al heel je leven verkeerd, zoals wel meer mensen?

Als je de worst, de biefstuk of de hamburgers gisteren al uit de vrieskist haalde en in de koelkast liet ontdooien, dan doe je wat de meesten doen maar daarom ben je nog niet goed bezig.



Om voedsel te ontvriezen, gebruik je water. Dat weet ook wetenschapper Susanne Ekstedt van het technisch onderzoeksinstituut van het Zweedse Götenborg. "Steek je voedsel in plastic, goed afgesloten, en dompel het onder in water. Gebruik koud water, recht van de kraan. Je voedsel zal sneller ontvriezen, waardoor het ook beter zal smaken", stelt Ekstedt.



"Wetenschappers weten dit al heel lang, maar die kennis blijft doorgaans binnen de voedselindustrie. De meeste mensen zijn zich hiervan niet bewust".



Bjørg Egelandsdal, professor aan de universiteit van het Noorse Ås: "Het advies dat je voedsel moet ontvriezen in de koelkast, heeft nooit enige wetenschappelijke ondersteuning gehad. De idee erachter is wellicht dat dit de meest hygiënische manier zou zijn en dat zo het risico op voedselvergiftiging daalt. Maar het is beter je voedsel in water te laten ontvriezen, zeker als je van plan bent het meteen te verwerken".



De microgolfoven gebruiken om te ontvriezen, is al helemaal uit den boze. In het bijzonder vlees wordt tijdens het opwarmen beschadigd.