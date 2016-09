NINA tipt: nooit meer stressen over het weekmenu

Door: redactie

Maandag. Gesteld dat je de dag al zonder kleerscheuren doorkomt, kan het stressen over een gezonde avondmaaltijd elke weekdag weer beginnen. Want je bent natuurlijk weer niet in de supermarkt geraakt dit weekend. En eet iedereen thuis wel mee vanavond? Al die dagelijkse vragen, daar kan één eenvoudige app het antwoord op bieden.

We geven toe dat we zelf nogal sceptisch waren toen iemand ons "Cozi" aanraadde, die zichzelf laat omschrijven als de "family organizer". Maar zelfs voor wie de familie alleen uit zichzelf en pakweg de kat bestaat, is deze gratis app een handigheidje dat je wat wekelijkse kopzorgen zal besparen.



Leuk receptje gevonden online dat je ooit wil klaarmaken? Dan kan je dat bewaren in je lijst met recepten in de app, zonder 50 keer opnieuw te moeten googlen naar dat éne recept voor cheesecake met blauwe bessen dat je nooit meer terugvindt. Je kan recepten ook naar bepaalde dagen slepen, zodat je weekschema meteen mooi volstaat met lekkere gerechten. In het boodschappenlijstje vul je aan wat je nog nodig hebt voor de recepten. Lees ook Maaltijdbox-aan-huis Smartmat lanceert Belgische klassiekers

