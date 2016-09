Pascale Naessens: "Gezonde voeding betekent niet calorieën tellen en konijnenvoer eten"

© Facebook Pascal Naessens.

Interview Pascale Naessens kan gerust de geschiedenis ingaan als "de vrouw die haar volk quinoa en avocado's leerde eten." Sinds haar eerste kookboek in 2011 over de toonbank ging, ruilden we boterhammen en aardappelen massaal in voor havermout en quinoa. Dat smaakt goed en zelfs naar meer, zo vond ook de auteur: sinds gisteren ligt haar zevende kookboek "Puur Pascale" in de winkel.

- Meng geen eiwitten (vlees, vis, kaas, soja) met koolhydraten (brood, aardappelen, pasta, rijst)



- Kies in plaats daarvan voor één van deze combinaties: vis + groenten; vlees + groenten; kaas + groenten; koolhydraten + groenten



- Mijd snelle, enkelvoudige koolhydraten (wit brood, witte rijst, pasta, aardappelen)



- Kies voor natuurlijke, onbewerkte producten "Puur Pascale" is niet alleen uiterlijk flinker uit de kluiten gewassen dan de 6 voorgaande boeken, ook inhoudelijk gaat het kookboek breder. Pascale Naessens ging haar licht opsteken bij verschillende professoren en experten rond gezonde voeding om zo haar levensstijl nog meer te onderbouwen.



Ik zal niet ineens een kilo dikker worden van een pak friet. Pascal Naessens "De stijgende verkoop van avocado's verklaren door het succes van mijn kookboeken, dat lijkt me net iets té veel eer," lacht Pascale. "Ik denk wel dat ik een rol heb gespeeld, maar volgens mij zijn er gewoon ook steeds meer mensen bezig met gezonde voeding. Ze krijgen meer en meer het gevoel van "hier klopt iets niet" of merken aan hun lichaam dat het toch anders moet. Zo is het bij mij trouwens ook gegaan. Door zelf met een eetprobleem te kampen, ging ik op zoek naar antwoorden over gezonde voeding. De trend om gezond en natuurlijk te eten is er al langer, ik ben er gewoon ook toevallig op het juiste moment mee naar buiten gekomen."

Als een supermarkt al spreekt van een 'Pascale'-effect, weegt er dan geen grote verantwoordelijkheid op je schouders? © kos. "Dat is zeker een beetje beangstigend. Daarom dat ik het ook heel belangrijk vind dat ik ondersteund word door deskundigen die ermee bezig zijn. Zij beantwoorden mijn vragen, lezen mijn teksten na en sturen mij verder met advies. Dat zie je in dit boek nog meer dan in de vorige zes, dat de wetenschappelijke onderbouwing steeds belangrijker wordt. Daarom heb ik professor Hanno Pijl er ook bij gehaald, een hoogleraar in diabetologie en overgewicht die de inleiding heeft geschreven. En ik interviewde ook verschillende internationale voedingsexperts voor dit boek."

Je bent erin geslaagd om een heleboel mensen te overtuigen om hun geliefde boterhammen en aardappelen links te laten liggen. Hoe verklaar je dat succes? Vroeger stond vermageren gelijk aan diëten en honger lijden. Ik wil laten zien dat het anders kan. Pascal Naessens "Ik had nooit verwacht dat het zo'n succes zou zijn. Maar ik denk dat wie probeert te eten volgens mijn methode, al heel snel beloond wordt. Als je even doorbijt, tenminste. Zo zijn mensen vaak verrast dat ze geen honger hebben, terwijl ze dat wel verwachten als ze wat kilo's willen verliezen of gezonder willen zijn. Vroeger stond vermageren gelijk aan diëten en dus honger lijden. Ik wil net laten zien dat die twee niks met elkaar te maken hebben. Vermageren is trouwens ook niet de invalshoek van mijn eetpatroon. Mijn focus ligt op lekker en gezond eten, met als leuk bij-effect dat je wat kilo's kwijtspeelt als je te zwaar was."

Heb je zelf dan nooit zin in een aardappel of stuk brood? Eet volle yoghurt, avocado's, vette vis en gebruik natuurlijke olijfolie Pascal Naessens "Nee. Al moet ik er wel bij zeggen dat het een evolutie is, in het begin kost het je heel veel moeite. Maar door je lichaam steeds meer te geven wat het echt nodig heeft, verandert ook datgene waar je naar hunkert. En ik ontzeg mezelf ook niks. Ik weet als ik op mijn manier eet, dat ik af en toe ook iets ongezonds kan verdragen. Ons lichaam kan wel tegen een stootje. Ik zal niet ineens een kilo dikker worden van een pak friet. En een gezellig etentje gaat voor mij hand in hand met een lekker glaasje wijn. Ik hanteer voor mezelf de regel waarbij ik 80% van de tijd gezond en natuurlijk eet, en de overige 20% mag eten wat ik maar wil, ook ongezonde, bewerkte dingen. Die 100% samen, dat is voor mij pure vrijheid." Paul overhandigt mij het eerste exemplaar van Puur Pascale

Is dat ook de reden dat het woord "calorie" nergens valt in je boeken? Gezond eten is niet calorieën tellen of op konijnenvoer kauwen Pascale Naessens "Absoluut. Calorieën zijn zó achterhaald! Er zijn zo veel gezonde ingrediënten die vol vet en calorieën zitten, zoals noten, olijfolie, avocado, vette vis. Het heeft geen zin om iets te bestempelen als 'gezond' of 'ongezond' op basis van calorieën of vetgehalte, dat is compleet passé. Gezond eten is niet calorieën tellen of op konijnenvoer kauwen. Integendeel: je mag vet eten, dat zorgt voor een verzadigd gevoel. Maar kies vetten wel zoveel mogelijk in zijn natuurlijke vorm. Eet volle yoghurt, avocado's, vette vis, gebruik natuurlijke olijfolie. Maar mijd geraffineerde vetten zoals margarines."

Nathalie Meskens outte zich onlangs ook als een grote fan. Wat doet dat met jou? "Ik wist al langer dat Nathalie met mijn kookboeken in de weer was, ze heeft het mij een hele tijd geleden al verteld. Maar ik ging er zelf natuurlijk niet mee uitpakken, en nu is zij ermee naar buiten gekomen. Natuurlijk vind ik dat fantastisch. Ik ben zelf erg gepassioneerd en hoop altijd dat mijn enthousiasme aanstekelijk werkt, maar ik wil niemand iets opleggen. Je moet 100% zelf willen kiezen voor dit eetpatroon. Als je er niet helemaal achterstaat, dan hou je het toch nooit vol. Gezonde voeding is een manier van in het leven staan, een bewuste keuze die je voor jezelf maakt. En daar moet iedereen zijn eigen weg in vinden."