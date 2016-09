Cocktail Thursday: de lekkerste mocktails voor verantwoorde terrasjes

Door: redactie

8/09/16 - 17u00

Donderdag = cocktaildag. Ook nu we allemaal onze werkplunje weer aanhebben, serveert NINA je elke week op donderdag een verfrissend drankje, al dan niet met alcohol. Deze week kiezen we voor professioneel verantwoorde mocktails voor tijdens de werkweek. Geen kater, wél de fun!

2. Basil Fun

© BRITA.

Dit Italiaans geïnspireerde drankje is eens iets anders dan de klassieke cocktails en mocktails op basis van fruit.



Wat heb je nodig?

- 5-tal basilicumblaadjes

- 1 tl rietsuiker

- 5 cl gefilterd water

- 3 cl vers citroensap

- 3 cl vlierbloesemsiroop



Hoe maak je het?

1. Neem een mixglas en doe er de basilicum en rietsuiker in.

2. Kneus met een muddler.

3. Voeg er de overige ingrediënten aan toe.

4. Sluit de shaker en schud krachtig.

5. Zeef de cocktail in het glas via een kleine zeef, zodat er zeker geen stukjes basilicum meekomen.

6. Garneer met een basilicumblaadje.