Spreek jij de naam van deze pizza ook altijd verkeerd uit?

© Instagram @timonvm.

De volgende keer dat je tafelgenoot een pizza quattro formaggi bestelt op restaurant kun je hem of haar verbeteren, want waarschijnlijk spreekt die - net zoals wij overigens - deze pizza verkeerd uit. En zo kan je weer een woord toevoegen aan het eindeloos lange lijstje van dingen die je al heel je leven lang verkeerd uitspreekt.

Zeg jij ook altijd pizza quatro fromaggi? Heel normaal, want veel mensen spreken de pizza met vier verschillende kazen zo uit. Alleen is het dus niet fromaggi maar - zoals je het schrijft - formaggi. En zo heb je ook weer wat bijgeleerd op deze woensdagochtend!



Voor wie nog niet helemaal mee is, in de onderstaande video wordt het nog eens duidelijk en traag uitgesproken op de correctie manier.