Weekendtraktatie van Jeroen Meus: donuts met rood fruit en yoghurtijs

Door: redactie

9/09/16 - 17u00

© Verne.

Recept Een donut zonder een gat, waarom niet? Het deeg is hetzelfde, maar ik maak er een ultrafrisse en lichte versie van, gevuld met yoghurtijs en overheerlijk vers rood fruit. Gezond snoepen, noem ik dat.

Jeroen Meus © Verne.

Ingrediënten voor circa 10 donuts:

Voor het deeg:

• 150 ml melk

• 17 g verse gist (of 5 g gedroogde gist)

• 25 g (vanille)suiker

• 50 g boter

• 300 g bloem

• 1 ei



Voor de versiering:

• 250 g gemengd rood fruit of bosvruchten

• yoghurtijs (natuur of met bosvruchten)

• bloemsuiker



Bereidingstijd:

30 minuten (excl. 2,5 u rijzen en versiertijd)



Bereidingswijze:

Bereid het deeg volgens de basisbereiding, en laat het rijzen.



Rol het uit op een met bloem bestoven werkvlak, tot 1 cm dikte. Steek er met een glas (circa 7 cm diameter) rondjes uit. Leg de rondjes op een grote schaal of bakplaat, bekleed met een vel bakpapier.



Dek ze af met huishoudfolie en laat ze op kamertemperatuur, op een tochtvrije plek, ongeveer een half uur tot een uur rijzen, tot de donuts in volume verdubbeld zijn.



Verhit de frituur tot 170 °C.



Bak de donuts goudbruin. Doe er niet te veel in een keer in het mandje, zodat ze elkaar niet raken. Bak ze 1,5 minuut en draai ze dan met een lepel of vork om. Bak ze nog eens 1,5 minuten aan de andere kant.



Laat ze uitlekken op keukenpapier en afkoelen.



Spoel het rood fruit en laat het uitlekken.



Snijd de volledig afgekoelde donuts met een scherp mes overlangs doormidden.



Schep met een meloenboor kleine bolletjes yoghurtijs uit en schik ze op de bodem van de donut. Vul aan met royaal veel bosvruchten en sluit de donut met z'n deksel.



Strooi er ter versiering nog wat bloemsuiker over.