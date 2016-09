Jeroen Meus maakt pièce montée van mini-donuts

Door: redactie

8/09/16 - 18u00

© Verne.

Recept Het leuke aan donuts is dat er geen regels zijn. Je maakt ze zo groot of zo klein als jij wilt. Ga eens voor écht feestelijk, en bouw een donuttoren, als knipoog naar de klassieke pièce montée. Voor zo'n toren bak je best minidonuts. Naast een klassieke chocoladesaus mag er voor mij gerust ook wat karameltopping bij. En brésiliennenootjes.

Jeroen Meus © Verne.

Ingrediënten voor circa 15 minidonuts:

Voor het deeg:

• 150 ml melk

• 17 g verse gist (of 5 g gedroogde gist)

• 25 g (vanille)suiker

• 50 g boter

• 300 g bloem

• 1 ei



Voor de versiering:

• 10 karamelsnoepen

• 1 dl room (+1 eetlepel room)

• 75 g boter

• 200 g donkere chocolade

• 2 eetlepels brésiliennenootjes



Bereidingstijd:

30 minuten (excl. 2 uur rijzen en versiertijd)



Bereidingswijze:

Bereid het deeg volgens de basisbereiding, en laat het rijzen.



Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak, tot 1 cm dikte. Steek er met een wat smaller glas (circa 5 cm diameter) rondjes uit. Leg ze op een bakplaat, bekleed met een vel bakpapier.



Duw er met een appelboor in het midden een gaatje uit. Dek de donuts af met huishoudfolie en laat ze op kamertemperatuur, op een tochtvrije plek, ongeveer een halfuur tot drie kwartier rijzen, tot de donuts in volume verdubbeld zijn.



Verhit de frituur tot 170 °C. Bak de donuts goudbruin. Doe er niet te veel tegelijk in het mandje! Ze mogen elkaar niet raken, anders plakken ze aan elkaar.



Bak ze 1,5 minuut en draai ze met een lepel of vork om. Reken nog eens 1,5 minuten. Laat uitlekken op keukenpapier en afkoelen.



Smelt voor de karamelsaus de karamelsnoepen met een eetlepel room op een heel zacht vuurtje. Roer er af en toe licht in, tot ze gesmolten zijn.



Giet voor de chocoladesaus 1 dl room in een steelpan en doe er de boter bij. Verwarm tot tegen het kookpunt, op een matig vuur. Breek de chocolade in stukjes. Doe ze in een kom en giet er de warme room over. Roer tot het laatste stukje chocolade weggesmolten is.



Leg de donuts op een rooster en leg er een stuk bakpapier onder, zo drupt de overtollige saus niet op het aanrecht. Giet over de helft van de donuts karamelsaus, over de andere helft chocoladesaus, of maak tweekleurendonuts met een laagje van elk.



Neem een grote taartschaal. Schik de donuts in cirkels op elkaar. Begin met zeven donuts, schik er een laag van vijf stuks op, dan drie en eindig met de allermooiste donut als top. Strooi er brésiliennenootjes over.



Tip:

Geen brésiliennenootjes in huis? Verkruimel speculaaskoekjes of chocoladekoekjes over je donuttoren.