Zo maak je de klassieke donuts van Jeroen Meus

7/09/16 - 16u00

Recept Als er één recept is waar je wel 1.001 kanten mee uit kunt, dan is het wel dat van donuts. Eens je deeg klaar is, bepaal jij zelf hoe rond of plat, met of zonder een gat, met of zonder vulling. Om nog maar van die geweldige toppings te zwijgen. Begin met de basis; eens je de smaak te pakken hebt, is de sky the limit.

Ingrediënten voor 20 à 25 donuts:

Voor het deeg:

• 300 ml melk

• 35 g verse gist (of 11 g gedroogde gist)

• 50 g (vanille)suiker

• 100 g boter

• 600 g bloem

• 2 eieren



Voor de versiering (naar keuze, in de bakafdeling van het grootwarenhuis):

• potjes suikerglazuur in wit, roze, fluogroen, felblauw ...

• potjes hagelslag (chocoladebruin, en een pastelmix)

• potjes gekleurde suikerparels (mix)



Bereidingstijd:

30 minuten (excl. 2,5 u rijzen en versiertijd)



Bereidingswijze:

Verwarm de melk tot ze lauw is. Los er de gist in op. Voeg de suiker toe. Klop de mengeling met een klopper schuimig. Smelt de boter op een zacht vuurtje.



Zeef de bloem en voeg ze toe aan de melk. Meng ze goed onder. Kneed het deeg verder, als het even kan in de keukenmachine. Giet er de gesmolten boter bij. Breek er de eieren een voor een bij. Kneed tot een elastisch deeg.



Wrijf een grote kom in met een likje neutrale olie en bestuif met bloem. Leg er het deeg in en dek af met een schone keukenhanddoek of een vel huishoudfolie. Laat het deeg 2 uur rijzen op kamertemperatuur. Het kan ook sneller, in de oven, op maximaal 30 °C. Reken dan op 40 minuten. De bol moet ongeveer verdubbelen in omvang.



Haal het gerezen deeg uit de kom en duw er de lucht uit. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkvlak uit tot 1 cm dikte. Steek er met een glas rondjes uit.



Leg een vel bakpapier op een bakplaat. Verdeel de rondjes deeg over de bakplaat. Maak er nu met een appelboor in het midden een gaatje in. Dek de donuts opnieuw af met een keukenhanddoek of huishoudfolie. Laat ze op kamertemperatuur ongeveer een halfuur tot een uur, afhankelijk van de omgevingswarmte, rijzen, tot de donuts in volume verdubbeld zijn. Zorg dat er geen tocht aan kan!



Verhit de frituur tot 170 °C. Bak de donuts rondom goudbruin. Doe er niet te veel in een keer in het mandje, ze mogen elkaar niet raken. Draai ze halverwege de baktijd met een lepel of vork om.



Reken op 1,5 minuten aan elke kant. Laat ze uitlekken op keukenpapier en afkoelen. Nu kan het leukste werk, het versieren, beginnen!



Zet de verschillende toppings en spikkels klaar.



Dop de donuts één voor één met de bovenkant in het glazuur van je keuze, en daarna in de suikerparels of hagelslag. Laat het overtollige glazuur afdruppen.