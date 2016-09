Het Pascale-effect: we eten nooit nog als vroeger

SABINE VERMEIREN

Ooit model, toen mevrouw Jambers, vandaag 's lands bestverkochte auteur. Bij Lannoo staat de champagne al koud: als Pascale Naessens volgende week haar zevende kookboek in de rekken legt, scoort ze daarmee in geen tijd haar zevende bestseller. Dat succes vertaalt zich tot vér buiten de boekenwinkel. Sinds Naessens eten we anders, koken we anders en kopen we anders. Alleen al de avocado's? Tachtig procent meerverkoop sinds we massaal 'Puur Genieten'.

Pascale Wié? Uitgeverijen stuurden Pascale Naessens één voor één wandelen toen ze in 2010 kwam aandraven met een lijvig manuscript. Wéér een kookboek - geeuw. Van iemand die net aan de deur was gezet bij VTM, dan nog. "Nee, dank u." Bijna niet te geloven, want zes jaar later kennen we Pascale Naessens als 's lands meest verkopende auteur. Vlaanderen loopt storm voor haar boeken, en dat zal bij het zevende - dat donderdag wordt gelanceerd - niet anders zijn. Alleen al vorig jaar verkocht Pascale Naessens zestig procent méér boeken dan Piet Huysentruyt, Jeroen Meus en Sofie Dumont sámen. Elk jaar is ze in de boekhandels goed voor een omzet van vijf miljoen euro en sommige van haar boeken zijn vertaald in het Frans, Engels, Duits en Chinees.



Pascale Naessens is niet (meer) zomaar een 'auteur'. Pascale Naessens - van haar zesde boek vlogen er meteen na de lancering al 110.000 buiten - is een fenomeen geworden. Een 'way of life', inclusief volgelingen, Facebookgroepen en 'Pascalista's'. En daar draagt de hele voedingsindustrie de gevolgen van.



