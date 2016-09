Boost nodig? Deze koffie bevat 80 (!) keer meer cafeïne dan een gewone kop

© Unsplash.

Kikker jij al lang niet meer op van een bakje troost in de ochtend, immuun voor dat bescheiden cafeïneboostje? Hoog tijd dan om je aan de gewaagde Ass Kicker koffie uit Australië te wagen. Dit pittige drankje bevat tot 80 keer meer cafeïne dan een gewone kop koffie en zou je 12u tot 18u wakker houden. Geen onbelangrijk detail: het gevaarlijke goedje is te consumeren op eigen risico en wordt afgeraden aan mensen met hart- en bloeddrukproblemen.

De Ass Kicker coffee bevat 5 gram cafeïne, iets minder dan de helft van een dodelijke dosis.

Vier shotjes espresso, acht ijsblokjes met cold drip koffie en 120 ml cold drip koffie die 10 dagen heeft doorgelopen. Dat is het recept voor de cafeïneboost die tot 80 keer sterker is dan je reguliere bakje troost. De Ass Kicker koffie uit de Australische koffiebar Viscous bevat maar liefst 5 gram cafeïne, waar een gewoon tasje koffie schommelt tussen de 60 à 85 milligram. Om even in perspectief te plaatsen: 5 gram cafeïne is iets minder dan de helft van een dodelijke dosis. Slik.



Een aanrader voor 's ochtends, voor iedereen die niet meer genoeg heeft aan 3 à 4 kopjes om wakker te worden? Niet echt. Het drankje komt met een gezondheidswaarschuwing, draagt het label "risicovol' en je mag zo'n tas niet in één keer drinken. De cafeïneboost werd oorspronkelijk gecreëerd voor een nachtverpleegster op de spoeddienst, die het goedje in 2 dagen opdronk en vervolgens 3 dagen wakker bleef. Het is dan ook de bedoeling dat je zo'n tas iced koffie in kleine slokjes consumeert, verspreid over de hele dag.



Drie verschillende artsen waarschuwden de uitbater van de koffiebar al over de mogelijke gevolgen. Toch ziet de eigenaar van de zaak Steve Benington er geen graten in. "Ik vind het gewoon een grote grap. Sommige mensen houden ervan, anderen kunnen er niet tegen. Het is pure koffie van goede kwaliteit, en dat is ook het probleem. Het smaakt zo lekker dat het moeilijk is om je consumptie over de dag te verspreiden." Al denk ik dat wij toch liever voor ons gebruikelijke shotje zwart goud gaan deze ochtend. Met 85 milligram cafeïne kunnen wij ook al perfect leven. Letterlijk.