NINA tipt: soep voor een slanke lijn en gezonde darmen

Door: Eva Van Driessche

1/09/16 - 08u23

© Super Soep | Alison Velazquez.

Of je nu nog een paar vakantiekilo's kwijt wil, je darmen weer rust wil gunnen na de ijsjes en lekkernijen van de zomer of gewoon een gezonde start wil nemen in september: soep zou wel eens de oplossing kunnen zijn.

© uitgeverij Manteau.

Zij-die-zo-zuiver-is-dat-ze-bijna-licht-geeft Gwyneth Paltrow doet jaarlijks een soepreinigingskuur. Goed voor de darmen, je huid en je humeur. Maar je hoeft het helemaal niet zo drastisch aan te pakken. Door soep aan je menu toe te voegen eet je achteraf minder zwaar en heb je meteen al een portie groenten binnen.

Heel handig ook voor de drukke eerste werkweken, lijkt ons, want je kan gewoon een grote pot klaarmaken en de rest in de koelkast of diepvries bewaren voor hectische momenten.



Alison Velazquez bedacht in 2014 het concept Soupology ofte Skinny Souping, een afvalplan op basis van soep. En dan bedoelen we niet het koolsoepdieet waar iedereen met darmklachten en uiteingelijk weer een kilo meer van pure frustatratie uitkomt.

In Super Soep verzamelt ze 80 heerlijke soepen, licht verteerbaar en voedzaam en gekookt volgens het seizoen. Voor de durvers staan er in het boek 10 reinigingsprogramma's van twee tot zeven dagen die je helpen om gewicht te verliezen, je lichaam te zuiveren of een enorme energieboost te krijgen. Maar wij vonden vooral de handige voorbereidings- en bewaartips heel nuttig. Soep is het nieuwe zwart! Zeg dat wij het gezegd hebben.



Super Soep van Alison Velazques, bij uitgeverij Manteau, ligt nu in de winkel, € 19,99.