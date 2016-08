Nathalie Meskens verklapt haar afvalgeheim: "Ik ben fan van Pascale Naessens"

Nathalie en Natalia bij 2 Meisjes op het Strand. © VTM.

Het was een opvallend slanke Nathalie Meskens die op het podium van '2 Meisjes op het strand' verscheen. Meteen werd druk gefluisterd dat ze met een eetprobleem zit, maar daar maakt ze korte metten mee. "Ik eet gezond en ik sport veel."

Het afvallen ging gewoon vanzelf bij Nathalie, vertelt ze in Het Nieuwsblad. "Ik volg geen speciaal dieet." Wel sport ze veel. "Voor de film Pippa heb ik zoals bekend heel hard getraind met Daniëlla Somers voor een boksscène."



Daarnaast let ze ook op haar voeding. "Ik ben fan van de boeken van Pascale Naessens. Ik heb mij in gezonde voeding verdiept, en weet nu hoe het zit met eiwitten en suikers." Verder heeft ze zich laten testen op voedselintoleranties. "Als ik bijvoorbeeld pasta eet, krijg ik een opgeblazen buik van de tarwe en een suikerdip waardoor mijn energiepeil zakt." Het gezondere eten geeft haar meer energie. "En mentaal voelt het ook beter aan. Ik ben meer gefocust."