Te mooi om op te eten: deze mozaïeksushi is een hit op Instagram

Instagram en sushi, het is en blijft een ideale match. Een foto van de Japanse rolletjes levert je standaard heel wat extra likes op, en we posten dan ook massaal ons uitstapje naar de sushibar op het sociale netwerk. In Japan gaan ze echter nog een stapje verder en pakken ze uit met deze kunstzinnige mozaïeksushi. Bijna te mooi om op te eten. Bijna.