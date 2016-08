Een kilootje minder? 4x het beste ontbijt om af te vallen

© thinkstock.

Hoe lekker die kom mierzoete cornflakes of die boterham met choco ook mag smaken, wie graag een paar kilootjes wil verliezen, kiest toch beter een ander ontbijt. Geen inspiratie of die kom havermout zo beu als koude pap? Dan helpen we graag een handje.

Gepimpte yoghurt © thinkstock. Maak gewoon je eigen fruityoghurt in plaats van de gesuikerde supermarktversie te kopen. Koop bevroren bessen, zet ze even in de microgolf, prak fijn en meng met gewone natuuryoghurt. Smaakt minstens even goed en is veel gezonder. En wie wel iets extra's lust 's morgens vroeg: snij er wat stukjes verse ananas of perzik bij. Die helpen namelijk bij het afvallen.

Toast avocado © thinkstock. Een vullend ontbijt geeft je energie en zorgt dat je langer een verzadigd gevoel hebt, waardoor je minder snel ongezonde snacks naar binnen zal werken. Twee sneetjes volkoren toast met wat avocado en en een eitje voorzien je meteen van gezonde vetten en eiwitten, voor een gezonde start van de dag.